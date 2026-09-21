המטוסים חמושים והמטרות מאושרות - אך הנשיא האמריקאי החליט שלא לתקוف את החות'ים • הסיבה: חשש מחזית שלישית מול איראן ולחץ מהמעגל הקרוב | הדרמה שהותירה את ריאד המומה (בעולם)

יוסי נכטיגל