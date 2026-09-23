מבזקים נוספים
בעלי המניות תובעים את העיתון המוביל: "סיקור מוטה נגד ישראל"
קרן הפנסיה של פלורידה וארגון שמרני דורשים מסמכים מהניו יורק טיימס, בטענה לטעויות בדיווח ולחשש מסיקור מוטה נגד ישראל (בעולם)אריה רוזן
פדיחה רצינית: סופר זכה בפרס יוקרתי - זה מה שהתברר אחר כך
הסופר הקנדי-האיטי בן ה-38 זכה לאחרונה בפרס Prix du Roman Fnac היוקרתי |• קבוצת פעילים טוענת כי כלי זיהוי מצא 100% בינה מלאכותית בכתב היד | הסופר מכחיש בתוקף: 'המסורות שלי הן האיטיות וקריביות' (בעולם)כיכר השבת
צעיר בן 19 נפצע באירוע אלימות בטייבה - מצבו בינוני
צעיר כבן 19 נפצע באירוע אלימות במרכז העיר טייבה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים להמשך טיפול. מצבו הרפואי מוגדר כבינוני.קובי רוזן
"מעבירים אותו בערוצים": זה מה שנתניהו אמר על וינטר לבן גביר וסמוטריץ'
ראש הממשלה הציג עמדה נחרצת בפגישה עם ראשי סיעות המפלגות הימניות • "הוא לא עובר ומשבירים אותו רק כדי לשרוף קולות", טען ראש הממשלה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מפתיע מאוד: האמירה החשובה של ראש ממשלת קנדה - לטובת ישראל
ראש ממשלת קנדה מארק קרני המחזיק בעמדות שמאל הפתיע כאשר נשאל על הסוגייה האיראנית, ובחר לקשר את הנושא באופן ישיר לביטחונה של ישראל | הדברים המלאים (חדשות)ישראל גראדווהל
עימות סוער מחוץ לאולם - דקה אחרי הפסילה: ״אתם לא תהיו בכנסת!״
רגעים לאחר שועדת הבחירות פסלה את הרשימה המשותפת ברוב של 18 מול 5, התפתח עימות חריף בין פעיל מפלגת ״אורות השחר״ לנציגי הרשימה המשותפת • ״אתם לא תהיו בכנסת!״ קרא לעברם הפעיל • יו״ר הרשימה המשותפת יוסף ג׳בארין בשיחה עם ״כיכר״ תקף מנגד: ״רדיפה הגזענית הפשיסטית״קובי ישראל
מלון יוקרה הפסיד: 158 אלף ₪ לפעוט שנפל ללא פיקוח
בית משפט השלום בתל אביב פסק כי בית מלון ישלם פיצוי בסך כ-158 אלף שקלים לפעוט שנפצע במגלשת מועדון הילדים במלון לאונרדו קלאב בטבריה, לאחר שנקבע כי לא התקיים פיקוח אפקטיבי מספיק במקום (משפט)דניאל הרץ
מבדיקת הפיטם ועד בניית הסוכות; כך מתכוננים תושבי בני ברק לחג הסוכות
חג הסוכות הבעל"ט כבר מורגש בכל פינה, ובעיר התורה והחסידות בני ברק האוויר כולה רוטט מהתרגשות | הצלם האגדי שוקי לרר יצא אל הרחובות, השווקים והחצרות, ומגיש תיעוד עוצר נשימה מכל רגעי השיא | ממרפסות העיר ועד רחובותיה, אבות ובנים מקימים בזיעת אפיים את הסוכות. במקביל, השווקים והדוכנים המקומיים גועשים בהמונים הבוחרים בעיון את ארבעת המינים, החל מבדיקת הפיתם באתרוג, דרך בחינת הגידול של הלולב, ועד למכירת הסכך והקישוטים (חרדים)חיים רוזנבוים