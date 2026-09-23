רגעים לאחר שועדת הבחירות פסלה את הרשימה המשותפת ברוב של 18 מול 5, התפתח עימות חריף בין פעיל מפלגת ״אורות השחר״ לנציגי הרשימה המשותפת • ״אתם לא תהיו בכנסת!״ קרא לעברם הפעיל • יו״ר הרשימה המשותפת יוסף ג׳בארין בשיחה עם ״כיכר״ תקף מנגד: ״רדיפה הגזענית הפשיסטית״

קובי ישראל