חאבייר מיליי שיבח בהרחבה את ראש הממשלה נתניהו בזמן שהוא שוהה בניו יורק לרגל עצרת האו"ם | הנשיא הארגנטינאי על חברו ביבי: 'מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי' | הצהיר: 'ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה' (בעולם)

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