מבזקים נוספים
נשיא ארגנטינה פרגן מול המצלמות: "אלמלא נתניהו - ישראל לא הייתה קיימת"
חאבייר מיליי שיבח בהרחבה את ראש הממשלה נתניהו בזמן שהוא שוהה בניו יורק לרגל עצרת האו"ם | הנשיא הארגנטינאי על חברו ביבי: 'מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי' | הצהיר: 'ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה' (בעולם)כיכר השבת
נער בן 17 נפצע בינוני מירי בטייבה
נער בן 17 נפצע הערב (20:21) מירי בטייבה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם פציעות חודרות.קובי רוזן
הבחורים הופתעו; הרבי הופיע בשיא ההכנות לבניית הסוכה הענקית והביע קורת רוחו
גלריה עוצרת נשימה מרגעי קודש נעלים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב בימים הסמוכים ליום כיפור, החל מקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות, דרך מעמד התשליך על שפת הים, חלוקת המזונות, ועד לביקור המפתיע והמרגש בסוכת הענק המפוארת של החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
בעלי המניות תובעים את העיתון המוביל: "סיקור מוטה נגד ישראל"
קרן הפנסיה של פלורידה וארגון שמרני דורשים מסמכים מהניו יורק טיימס, בטענה לטעויות בדיווח ולחשש מסיקור מוטה נגד ישראל (בעולם)אריה רוזן
פדיחה רצינית: סופר זכה בפרס יוקרתי - זה מה שהתברר אחר כך
הסופר הקנדי-האיטי בן ה-38 זכה לאחרונה בפרס Prix du Roman Fnac היוקרתי |• קבוצת פעילים טוענת כי כלי זיהוי מצא 100% בינה מלאכותית בכתב היד | הסופר מכחיש בתוקף: 'המסורות שלי הן האיטיות וקריביות' (בעולם)כיכר השבת
צעיר בן 19 נפצע באירוע אלימות בטייבה - מצבו בינוני
צעיר כבן 19 נפצע באירוע אלימות במרכז העיר טייבה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים להמשך טיפול. מצבו הרפואי מוגדר כבינוני.קובי רוזן
"מעבירים אותו בערוצים": זה מה שנתניהו אמר על וינטר לבן גביר וסמוטריץ'
ראש הממשלה הציג עמדה נחרצת בפגישה עם ראשי סיעות המפלגות הימניות • "הוא לא עובר ומשבירים אותו רק כדי לשרוף קולות", טען ראש הממשלה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מפתיע מאוד: האמירה החשובה של ראש ממשלת קנדה - לטובת ישראל
ראש ממשלת קנדה מארק קרני המחזיק בעמדות שמאל הפתיע כאשר נשאל על הסוגייה האיראנית, ובחר לקשר את הנושא באופן ישיר לביטחונה של ישראל | הדברים המלאים (חדשות)ישראל גראדווהל