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מבזק"להשהות את כולו"

שוב היועמ"שית נגד הממשלה בבג"ץ: "להקפיא את החוק"

היועצת המשפטית לממשלה מבקשת מבג"ץ להוציא צו ביניים שיקפיא את חוק השידורים עד להכרעה בעתירות. לטענתה, הליך החקיקה היה רצוף פגמים מהותיים, וסיכויי העתירות נגד החוק גבוהים במיוחד (משפט)

היועמ"שית גלי בהרב מיארה | צילום: צילום: יונתן סינדל\פלאש90
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