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מבזקרגע משעשע באו"ם

אחרי נאום נתניהו: דני דנון העניק סטארלינק לשגריר האיראני

שגריר ישראל באו"ם ניגש לנציג האיראני לאחר נאום נתניהו • העניק לו מכשיר Starlink ואמר: "קח לטהרן, תעזור לעם האיראני לזכות בחירות" | "אנחנו מתפללים לשינוי המשטר" (בעולם)

צילום: צילום: ללא
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קובי ישראל
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