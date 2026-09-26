נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף היום בפני עיתונאים כי קיבל הצעה איראנית לפתיחת מצרי הורמוז תוך שבעה ימים | טראמפ אמר כי החליט לדחות את ההצעה, והוסיף כי האיראנים רוצים את פתיחת הורמוז - "כי הם גוססים" | במקביל, ארה"ב ממשיכה להוציא ספינות בבטחה ממיצר הורמוז כאשר רק בלילה האחרון הצליחה ארה"ב להוציא 29 ספינות (חדשות)

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