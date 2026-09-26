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נפגשים בסוכה: ראשי גוש השמאל לא הזמינו את גנץ - הוא לא נשאר חייב
ראשי גוש השמאל והרל"ב (רק לא ביבי) נפגשים בסוכתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד | גנץ שלא הוזמן לפגישה, שיגר בחזרה עקיצה (חדשות)קובי ישראל
"אמרתי לאשתי שזה הסוף, ואז נשמעה דפיקה בדלת": שליח חב"ד בהונג קונג בראיון חג • צפו
המאבק חסר הפשרות מול פקידי המכס שלא מבינים מדוע הגיעו עלי דקל למזרח הרחוק, מכתב הדמעות מתוככי הכלא ועל קול השופר שהרעיד את הסורגים לראשונה מבריאת העולם, והרגע שבו הכל כמעט קרס – עד שהדלת נפתחה • שליח חב"ד בהונג קונג, הרב ישראל ליברמן, בראיון חג נדיר, ורווי אמונה בפרויקט "סוכות מסביב לעולם" של 'כיכר השבת' • צפויוסי סרגובסקי
גורמי מודיעין חושפים: המעצמה הבאה שמתכננת להצטייד בנשק גרעיני
קהילת המודיעין האמריקאית חושפת: סעודיה מתכננת לפתח נשק גרעיני | הסכם טראמפ שיאפשר העשרת אורניום עד 20% בממלכה, פותח את הדרך בפני הסעודים | הקונגרס במלחמה נגד העסקה (בעולם)כיכר השבת
הדיווח של ה'ניו יורק טיימס' שעורר את הזעם של נתניהו - והתגובה החריפה
דיווח של ה'ניו יורק טיימס' מצטרף לזה של עיתון הארץ, לפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בספטמבר 2023 ממתקפה רחבה של חמאס | לפי הדיווח, המידע מעולם לא הועבר לראשי מערכת הביטחון | הדיווח מתפרסם לקראת הבחירות בחודש הבא, נתניהו כזכור דחה את ההאשמות (פוליטי מדיני)כיכר השבת
יהודי העמיד פנים שהוא רואה אושפיזין כדי להשיא את בנותיו | כך הבעש"ט הגיב
הבעל שם טוב הקדוש שהה אז בעיר קולומיאה כשזה קרה. כששמע את הסיפור, הדבר היה לפלא בעיניו: "איך לא שמעתי על הצדיק הזה? לא ידעתי שהוא כזה צדיק נסתר". הוא החל להתפלל, קרע שערי שמיים לרפואתו, וברוך השם היהודי הבריא וקם על רגליו. הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)כיכר השבת
הבעל שם טוב הקדוש הסביר ל'מתנגדים' מדוע הגשם לא נכנס לסוכתו - והם נדהמו
אמר להם הבעל שם טוב הקדוש לאלו שהתנגדו לו: אותם מלאכים שנולדים מדיבורי לשון הרע, מדברים לשון הרע, והם באו לספר לי... | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
דיווח דרמטי: המלחמה עם איראן תתחדש בעוצמה - כבר בחודשים הקרובים
לפי דיווח דרמטי המתפרסם ב'וול סטריט ג'ורנל', המלחמה עם איראן צפויה להתחדש בחודשים הקרובים, לאחר בחירות האמצע המתקיימות בנובמבר | טראמפ ממתין עם חידוש המלחמה כדי שלא לפגוע בסיכויי המחוקקים שלו להיבחר שוב לקונגרס (בעולם)כיכר השבת
טראמפ חשף שקיבל הצעה איראנית לפתוח את הורמוז - ודחה אותה מול המצלמות | "הם גוססים כרגע"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף היום בפני עיתונאים כי קיבל הצעה איראנית לפתיחת מצרי הורמוז תוך שבעה ימים | טראמפ אמר כי החליט לדחות את ההצעה, והוסיף כי האיראנים רוצים את פתיחת הורמוז - "כי הם גוססים" | במקביל, ארה"ב ממשיכה להוציא ספינות בבטחה ממיצר הורמוז כאשר רק בלילה האחרון הצליחה ארה"ב להוציא 29 ספינות (חדשות)כיכר השבת