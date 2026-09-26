הסיבה שהתמונה צולמה ב"שולחן עגול" - והתגובה הקורעת של נתניהו

המאבק חסר הפשרות מול פקידי המכס שלא מבינים מדוע הגיעו עלי דקל למזרח הרחוק, מכתב הדמעות מתוככי הכלא ועל קול השופר שהרעיד את הסורגים לראשונה מבריאת העולם, והרגע שבו הכל כמעט קרס – עד שהדלת נפתחה • שליח חב"ד בהונג קונג, הרב ישראל ליברמן, בראיון חג נדיר, ורווי אמונה בפרויקט "סוכות מסביב לעולם" של 'כיכר השבת' • צפו

יוסי סרגובסקי