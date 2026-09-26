מבזקים נוספים
הסיבה שהתמונה צולמה ב"שולחן עגול" - והתגובה הקורעת של נתניהו
ראשי גוש השמאל התייצבו הערב בביתו של יאיר לפיד, כמעט היחיד שאינו טוען לכתר ראש הממשלה לאחר הבחירות, במטרה להציג חזית אחידה לקראת הבחירות הקרובות | המחנה שעומד בסימן "רק לא ביבי" פרסם תמונה ראשונה מהפגישה - ולמה התמונה צולמה בישיבה ולא בעמידה כנהוג? (פוליטי)קובי ישראל
הרב פנגר חושף: ה"מבחנים" הסמויים שעושים המשודכים - בשיא הפגישה
הרב יונתן פנגר מתארח בפודקאסט 'בודד ליין' | על בחור שנפגש עם כמאה בחורות ומבחנים שבחורות עורכות בלי שהבחור יודע | השיחה שכל רווק צריך לשמוע (אולפן כיכר)כיכר השבת
קם בזעם וצועק "מי זה?!": כך נראה הרגע בו זרקו מלחייה על בנט בבני ברק
המועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט פרסם הערב סרטון בו נראה הרגע בו הושלך לעברו חפץ כלשהוא במהלך ביקורו במסעדה בבני ברק | בנט נראה קם ממקומו בזעם וצועק "מי זה", ומבקש מהשוטרים לבצע מעצר (חדשות)כיכר השבת
נפגשים בסוכה: ראשי גוש השמאל לא הזמינו את גנץ - הוא לא נשאר חייב
ראשי גוש השמאל והרל"ב (רק לא ביבי) נפגשים בסוכתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד | גנץ שלא הוזמן לפגישה, שיגר בחזרה עקיצה (חדשות)קובי ישראל
"אמרתי לאשתי שזה הסוף, ואז נשמעה דפיקה בדלת": שליח חב"ד בהונג קונג בראיון חג • צפו
המאבק חסר הפשרות מול פקידי המכס שלא מבינים מדוע הגיעו עלי דקל למזרח הרחוק, מכתב הדמעות מתוככי הכלא ועל קול השופר שהרעיד את הסורגים לראשונה מבריאת העולם, והרגע שבו הכל כמעט קרס – עד שהדלת נפתחה • שליח חב"ד בהונג קונג, הרב ישראל ליברמן, בראיון חג נדיר, ורווי אמונה בפרויקט "סוכות מסביב לעולם" של 'כיכר השבת' • צפויוסי סרגובסקי
גורמי מודיעין חושפים: המעצמה הבאה שמתכננת להצטייד בנשק גרעיני
קהילת המודיעין האמריקאית חושפת: סעודיה מתכננת לפתח נשק גרעיני | הסכם טראמפ שיאפשר העשרת אורניום עד 20% בממלכה, פותח את הדרך בפני הסעודים | הקונגרס במלחמה נגד העסקה (בעולם)כיכר השבת
הטריק שישמור על הערבות שלכם טריות כל החג
הלילה, בסוכות ובבתים, מתחיל עם ישראל את ההתעסקות סביב אגודת הלולב שאת מצוותו נזכה לקיים מחר בפעם הראשונה | אך שאלה אחת מתעוררת בכל פעם מחדש: איך לשמור את הערבות טריות וכשרות במשך כל ימי החג | הפתרון המושלם (חג הסוכות)כיכר השבת
הדיווח של ה'ניו יורק טיימס' שעורר את הזעם של נתניהו - והתגובה החריפה
דיווח של ה'ניו יורק טיימס' מצטרף לזה של עיתון הארץ, לפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בספטמבר 2023 ממתקפה רחבה של חמאס | לפי הדיווח, המידע מעולם לא הועבר לראשי מערכת הביטחון | הדיווח מתפרסם לקראת הבחירות בחודש הבא, נתניהו כזכור דחה את ההאשמות (פוליטי מדיני)כיכר השבת