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נשיא בלי פילטר: הסיפור המשעשע שחשפה הדוברת של טראמפ
דוברתו לשעבר של הנשיא טראמפ קרולין לוויט חשפה אנקדוטה משעשעת שהתרחשה במהלך ביקור של הנשיא בבריטניה | בזמן ששהה על אדמת בריטניה, הנשיא העיר הערות ישירות במיוחד למארחו הבריטי (חדשות)כיכר השבת
החברות שכולנו מכירים נכנסו לרשימה השחורה של האו"ם - זו המשמעות
המאגר המעודכן כולל 214 חברות מ-11 מדינות | תנובה, נטפים, ארומה, בורגראנץ' וקפה ג'ו בין הגופים שנוספו | משרד החוץ: "מנגנון פוליטי מושחת" (בעולם)כיכר השבת
הסיבה שהתמונה צולמה ב"שולחן עגול" - והתגובה הקורעת של נתניהו
ראשי גוש השמאל התייצבו הערב בביתו של יאיר לפיד, כמעט היחיד שאינו טוען לכתר ראש הממשלה לאחר הבחירות, במטרה להציג חזית אחידה לקראת הבחירות הקרובות | המחנה שעומד בסימן "רק לא ביבי" פרסם תמונה ראשונה מהפגישה - ולמה התמונה צולמה בישיבה ולא בעמידה כנהוג? (פוליטי)קובי ישראל
הרב פנגר חושף: ה"מבחנים" הסמויים שעושים המשודכים - בשיא הפגישה
הרב יונתן פנגר מתארח בפודקאסט 'בודד ליין' | על בחור שנפגש עם כמאה בחורות ומבחנים שבחורות עורכות בלי שהבחור יודע | השיחה שכל רווק צריך לשמוע (אולפן כיכר)כיכר השבת
קם בזעם וצועק "מי זה?!": כך נראה הרגע בו זרקו מלחייה על בנט בבני ברק
המועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט פרסם הערב סרטון בו נראה הרגע בו הושלך לעברו חפץ כלשהוא במהלך ביקורו במסעדה בבני ברק | בנט נראה קם ממקומו בזעם וצועק "מי זה", ומבקש מהשוטרים לבצע מעצר (חדשות)כיכר השבת
נפגשים בסוכה: ראשי גוש השמאל לא הזמינו את גנץ - הוא לא נשאר חייב
ראשי גוש השמאל והרל"ב (רק לא ביבי) נפגשים בסוכתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד | גנץ שלא הוזמן לפגישה, שיגר בחזרה עקיצה (חדשות)קובי ישראל
"אמרתי לאשתי שזה הסוף, ואז נשמעה דפיקה בדלת": שליח חב"ד בהונג קונג בראיון חג • צפו
המאבק חסר הפשרות מול פקידי המכס שלא מבינים מדוע הגיעו עלי דקל למזרח הרחוק, מכתב הדמעות מתוככי הכלא ועל קול השופר שהרעיד את הסורגים לראשונה מבריאת העולם, והרגע שבו הכל כמעט קרס – עד שהדלת נפתחה • שליח חב"ד בהונג קונג, הרב ישראל ליברמן, בראיון חג נדיר, ורווי אמונה בפרויקט "סוכות מסביב לעולם" של 'כיכר השבת' • צפויוסי סרגובסקי
גורמי מודיעין חושפים: המעצמה הבאה שמתכננת להצטייד בנשק גרעיני
קהילת המודיעין האמריקאית חושפת: סעודיה מתכננת לפתח נשק גרעיני | הסכם טראמפ שיאפשר העשרת אורניום עד 20% בממלכה, פותח את הדרך בפני הסעודים | הקונגרס במלחמה נגד העסקה (בעולם)כיכר השבת