מבזקים נוספים
דאגה בגור; האדמו"ר לא יצא לתפילות ולנענועים - כך עבר היום הראשון של החג
גל של דאגה פוקד בשעות האחרונות את רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, לנוכח מצבו של האדמו"ר ששרוי בערפל בעקבות חולשה שפקדה אותו | החסידים מציינים כי מדובר בהתקררות שנגרמה ככל הנראה משהייה בסוכה | וכן, היומן המלא מסדר יומו הראשון של החג בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
בני ברק: תהלוכה למען עריקים מסלימה; עיתונאים הותקפו על ידי נערים
תהלוכה לתמיכה בעריקים שמתקיימת בשעה זו בעיר בני ברק מסלימה לכדי הפרת סדר | העיתונאי יואלי ברים שנכח במקום לסיקור האירוע הותקף על ידי המון זועם | תיעוד וסיקור של כיכר השבת מהשטח (חדשות)קובי ישראל
יין, חטיפים וכורסאות; כך ייראה מתחם ה-VIP של החוצניקים בסוכתו של הרבי הצינור
התרגשות שיא בירושלים לקראת שורת מעמדי "שמחת בית השואבה" והטישים הגדולים שיערוך האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה בסוכה המרכזית ברחוב שמואל הנביא | מתחם VIP מיוחד לחוצניקים, טיש בתופים ובמחולות עד אור הבוקר, ושיא מיוחד ב"פרנסה טיש" של אושפיזין יוסף הצדיק | כל הפרטים על החג הקרב (חסידים)חיים רוזנבוים
"מוכן טיל, בוצע" | תיעוד תקריב דרמטי - ובצבע: כך חוסל חוטפה של נועה ארגמני
דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מרגע חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני לרצועה | כך זה נראה - הכי קרוב שאפשר ובצבע (צבא)כיכר השבת
"!Happy beeper": שנתיים עברו מאז חוסל נסראללה - נתניהו חגג עם סרטון מושקע
ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשת החברתית סרטון ערוך באמצעות AI לרגל מלאת שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה | "יום ביפר שמח!", ניתן לקרוא בסרטון (חדשות)כיכר השבת
ידיעות קשות מעבר לים; החסידים נקראו להתפלל לרפואת האדמו"ר הנמצא במצב קריטי
דאגה בקרב חסידי ואוהדי בית דז'ירקא עם הגעת השמועות הקשות לארץ בעיצומו של יו"ט שני דגלויות בארה"ב על מצבו של האדמו"ר שהוגדר כקריטי • חסידיו בארץ ובעולם נושאים תפילה לרפואתו השלמה של הרה"צ רבי אהרן בן חנה יוטא • מחכים למוצאי החג להתעדכן בבשורות טובות (חסידים)חיים רוזנבוים
הח"כים התכתבו בוואטסאפ: הדיון שנקבע ליום השנה לטבח - והתגובה המפתיעה של טלי גוטליב
דיון שנקבע בוועדת החוקה ל-7 באוקטובר מעורר סערה: חברי הוועדה גלעד קריב וטלי גוטליב ביקשו להתחשב במשפחות השכולות ולשנות את מועד הדיון | יו״ר הוועדה שמחה רוטמן: ״אבדוק אפשרויות נוספות״, אך ציין כי הטקסים ב־7 באוקטובר מתקיימים בשעות הערב ואין התנגשות עם הדיון • פרסום ראשון (חדשות)קובי ישראל
המסר הזועם שהעביר טראמפ לאיראנים - והתשובה שלו לשאלה אם יחזור לתקוף
הנשיא האמריקני חשף בריאיון לכתב הישראלי ברק רביד כי צפויות שיחות נוספות עם איראן - אולי כבר מחר | "הם מעוניינים מאוד בהסכם אך ההצעות לא מקובלות" | זה מה שענה כשנשאל אם הוא חושב לתקוף (בעולם)כיכר השבת