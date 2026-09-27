משמרות המהפכה האיראניות מסרו כי לכדו רחפן תת-ימי אמריקאי שני מסוג REMUS 600 במצר הורמוז, בטענה שהכלי ביצע פעולות איסוף מודיעין וריגול באזור האסטרטגי. לפי הדיווח האיראני, הרחפן נתפס באמצעות מבצע לוחמה אלקטרונית מתואם, ומומחים איראנים מחלצים כעת נתונים מתוכו.

הדיווח מגיע על רקע המתיחות המתמשכת במצר הורמוז, שם ממשיכה ארצות הברית להוציא כמויות עצומות של נפט למרות המצב הביטחוני המורכב.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף בריאיון לכתב הישראלי ברק רביד כי במהלך סוף השבוע האחרון עברו במצר "יותר מ-20 מיליון חביות" נפט - המספר הגבוה ביותר עד כה. גורם ביטחוני אמריקני בכיר אישר את הנתונים וציין כי ביום שישי בלילה לבדו הועברו דרך נתיב המים האסטרטגי 22 מיליון חביות נפט.

בניגוד לרחפן התת-ימי האמריקאי הראשון שנלכד על ידי איראן מסוג Dive-LD, שלגביו וושינגטון טענה כי סבל מתקלה ולא נשא ציוד רגיש, טהראן טוענת כעת שרחפן שני זה נתפס כשהוא שלם לחלוטין.

לפי הטענה האיראנית, תפיסתו, יחד עם הכלים הקודמים, מעניקה לאיראן את תכניות פינוי המוקשים של הפנטגון וחומרה אוטונומית קריטית.

אם הדבר יאומת, יהיה לארצות הברית בעיית הנדסה לאחור רצינית בידיים, שכן מערכות מתקדמות אלו חושפות טכנולוגיות צבאיות רגישות לידי מומחים איראנים. רחפני REMUS 600 משמשים את הצבא האמריקאני למשימות מודיעין ימיות מתקדמות, וחשיפת יכולותיהם עלולה לפגוע ביתרון הטכנולוגי של ארה"ב באזור.

הדיווח על לכידת הרחפן מתפרסם בעיתוי רגיש, כאשר נשיא טראמפ מצפה לשיחות נוספות עם איראן כבר בהמשך השבוע, במסגרת המאמצים להגיע להסכם חדש עם טהראן. הנשיא הדגיש כי האיראנים מגלים עניין רב בהשגת הסכם, אך הבהיר שההצעות שהם מציגים אינן עונות על דרישותיו. "הם מעוניינים מאוד בהסכם", אמר טראמפ, "אך ההצעות שלהם אינן מקובלות עליי. הם מתחו את החבל יותר מדי".