גל של דאגה פוקד בשעות האחרונות את רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, לנוכח מצבו של האדמו"ר ששרוי בערפל בעקבות חולשה שפקדה אותו | החסידים מציינים כי מדובר בהתקררות שנגרמה ככל הנראה משהייה בסוכה | וכן, היומן המלא מסדר יומו הראשון של החג בצל הקודש (חסידים)

חיים רוזנבוים