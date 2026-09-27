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הגרמ״ה הירש במשא חריג: ״לא זוכר מצב קשה כמו היום, גם האמריקאים נגדנו״ | צפו
ראש הישיבה הגרמ"ה הירש פתח הערב במתקפה חריפה על השמאל ודיבר על חוסר הסייעתא דשמיא: ״אנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל, גם האמריקאים כבר לא איתנו״ | דבריו המלאים (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
סערה חדשה בירושלים: האם תושבי מקור ברוך יקבלו לבסוף מקום תפילה?
סערה חדשה בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, העירייה הקצתה מקלט לקהילת "המניין המרכזי" והציעה חלופה לגלריית המקלט, מה שעורר את התנגדותו של סגן ראש העיר • בקהילה טוענים לפרובוקציה מיותרת, מנגד מבהיר סגר"ע: "אין לי התנגדות לבית הכנסת, אך אני מתנגד נחרצות לפגיעה במרכז לאמנות המופע בטורים" • הסיפור המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
ראש הישיבה הגרמ"ה הירש הביע דאגה בישיבה סגורה: "המצב בגדר פיקוח נפש"
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הביע דאגה מהמצב של מפלגת יהדות התורה בסקרים, ועל אי ריבוי המפלגה למרות הגידול באוכלוסייה | "זה פיקוח נפש", אמר ראש הישיבה (חרדים)כיכר השבת
הנקמה של ישראל בהולנד: "יש לכם שבוע בדיוק להחזיר את האישור"
שר החוץ גדעון סער הורה להחזיר תיעוד דיפלומטי תוך 7 ימים, בעקבות צו האיסור על יבוא ממוצרי יו"ש | שר החוץ סער: "לא נעבור לסדר היום על מהלכים עויינים" (חדשות)כיכר השבת
איראן טוענת: לכדנו רחפן תת-ימי אמריקאי מתקדם - כך היא צפויה לנצל את זה
משמרות המהפכה טוענים כי תפסו רחפן REMUS 600 באמצעות לוחמה אלקטרונית | טהראן טוענת שהרחפן נתפס שלם וכי הוא חושף תכניות פינוי מוקשים של הפנטגון | בעיית הנדסה לאחור אמריקנית (בעולם)כיכר השבת
כולם נקבצו באו לך | המונים ב׳הקבלת פני רבו׳ להראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף
מעמד רב רושם התקיים אמש (מוצ״ש) בבית הכנסת ׳היזדים׳ בירושלים, כאשר בליל אושפיזין דיצחק התכנסו מרנן ורבנן לצד המוני בני תורה למעמד ׳הקבלת פני רבו’ לכבודו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, במסגרת השיעור השבועי ובהשתתפות רבני ערים, דיינים, ראשי ישיבות וחברי מועצת הרבנות הראשית (חרדים)חיים רוזנבוים
דאגה בגור; האדמו"ר לא יצא לתפילות ולנענועים - כך עבר היום הראשון של החג
גל של דאגה פוקד בשעות האחרונות את רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, לנוכח מצבו של האדמו"ר ששרוי בערפל בעקבות חולשה שפקדה אותו | החסידים מציינים כי מדובר בהתקררות שנגרמה ככל הנראה משהייה בסוכה | וכן, היומן המלא מסדר יומו הראשון של החג בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
בני ברק: תהלוכה למען עריקים מסלימה; עיתונאים הותקפו על ידי נערים
תהלוכה לתמיכה בעריקים שמתקיימת בשעה זו בעיר בני ברק מסלימה לכדי הפרת סדר | העיתונאי יואלי ברים שנכח במקום לסיקור האירוע הותקף על ידי המון זועם | תיעוד וסיקור של כיכר השבת מהשטח (חדשות)קובי ישראל