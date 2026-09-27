ראש הישיבה הגרמ"ה הירש פתח הערב במתקפה חריפה על השמאל ודיבר על חוסר הסייעתא דשמיא: ״אנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל, גם האמריקאים כבר לא איתנו״ | דבריו המלאים (חדשות חרדים)

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