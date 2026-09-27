סערה חדשה בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, העירייה הקצתה מקלט לקהילת "המניין המרכזי" והציעה חלופה לגלריית המקלט, מה שעורר את התנגדותו של סגן ראש העיר • בקהילה טוענים לפרובוקציה מיותרת, מנגד מבהיר סגר"ע: "אין לי התנגדות לבית הכנסת, אך אני מתנגד נחרצות לפגיעה במרכז לאמנות המופע בטורים" • הסיפור המלא (חרדים)

חיים רוזנבוים