מבזקים נוספים
סערת ענק בצרפת: עיתון חשף התכתבויות אנטישמיות של ז'ורדן ברדלה
חקירה של העיתון מדיה-פארט שארכה מספר חודשים וסקרה מאות שיחות, העלתה התכתבויות אנטישמיות לכאורה של המועמד ז'ורדן ברדלה, מחליפה העתידי ואיש טיפוחיה של מארין לה-פן (חדשות)כיכר השבת
העימות נמשך: שורדת השבי מגיבה בזעם לאב השכול - שהחליט להתנצל | הדברים המלאים
שורדת השבי יוכבד ליפשיץ הגיבה היום לדברים הבעייתיים שכתב האב השכול איציק בונצל אודותיה, כשהצהיר שהיה חפץ שתשוב לחמאס | לאחר הפוסט שהיא כתבה, האב השכול חזר בו והתנצל (חדשות)כיכר השבת
אחרי הסערה שעוררה: היועמ"שית חוזרת בה מההחלטה הבעייתית
הייעוץ המשפטי לממשלה ביטל את ההחלטה לדחות בחודש את המשך המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור ב-E1, לאחר שהמהלך עורר סערה פוליטית ועיריית מעלה אדומים הודיעה כי תעתור נגדו (משפט)משה כהן
דרמה ביישוב החרדי: המשטרה פתחה במרדף נגד רכב שטח - כך זה הסתיים | תיעוד
האירוע החריג התרחש במסגרת פעילות אכיפה של המשטרה בכביש: רכב שטח מסוג "מאבריק", ללא לוחיות זיהוי, נמלט ממחסום משטרתי לאחר שעל פי המשטרה ביצע נהיגה פרועה ותמרונים מסוכנים • המרדף הסתיים ברכסים, שם נעצרו שני החשודים (חדשות, משטרה)קובי ישראל
נתניהו מגיב בזעם לדיווח החדש - ומודיע: אני תובע דיבה
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפוסט שפרסם לדיווח הבוקר על אזהרה שקיבל ממצרים לפני טבח השבעה באוקטובר |נתניהו הודיע שיתבע דיבה - ומסתמך על הודעה רשמית של מצרים מאז (חדשות)כיכר השבת
כבר עברו שנתיים: המשמעות האמיתית מאחורי חיסולו של חסן נסראללה
יש ניצחונות שהיריבים מבקשים לגמד, בעוד שתומכיהם עלולים להפריז במשמעותם, חיסולו של חסן נסראללה שייך לשתי הקטגוריות |מדובר ללא ספק בהישג היסטורי, שצריך לדעת להגדיר היטב (פרשנות)מאיר חזן
תיעוד: בית שלם מתמוטט ונופל לנהר; נפאל קורסת תחת השיטפונות העזים
שיטפונות ומפולות קרקע הרסניות פקדו את נפאל | בניין ממשלתי נשטף לנהר גועש | עד כה דווח על עשרות הרוגים, מאות משפחות נפגעו (חדשות)כיכר השבת