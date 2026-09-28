תיעוד קשה מקייב: אזרחים נתלים על אדן החלון של מבנה בוער

חמשת המחבלים שניסו לפוצץ את הבסיס האמריקני בפיירפורד שוחררו היום בערבות, כך לפי הודעת המשטרה | לאחר החקירה התחזקה ההערכה כי אכן הייתה כוונה לפגוע בבסיס ככל הנראה באמצעות מדינה זרה המעורבת, למרות הכל, המחבלים משתחררים (חדשות)

כיכר השבת