בית משפט השלום בתל אביב יפו קבע כי אזרח שפרסם ברשתות החברתיות שח"כ בני גנץ היה מעורב במזימת בגידה ישלם לו פיצוי בסך ארבעים אלף שקל בגין לשון הרע, לאחר שהנתבע לא הגיש כלל כתב הגנה (חוק ומשפט)

יוני גבאי ודניאל הרץ