מבזקים נוספים
סוף לסאגת החסיד שגויס בכפייה באוקראינה: זה המקום שאליו יעבור
חסיד ברסלב מביתר עילית שנעצר בגבול ושובץ לחרקוב, יועבר לתפקיד עורפי כרופא בבית הרפואה באודסה | המהפך הושג בזכות קשרים ענפים ומאמצים דיפלומטיים של רבה הראשי של אודסה, הרב אברהם וולף, מול צמרת הצבא | כעת הוא יזכה לקבל מעטפת דתית מלאה, אוכל כשר, בית כנסת ומקווה (חרדים)כיכר השבת
הפיצוץ שהרעיד את חולון: הנער שנפצע שהה בסוכה ולא קשור לסכסוך
מצוד דרמטי אחר החשוד שמוכר למשטרה ומקורב לארגון פשע, שנמלט מהזירה על גבי קורקינט לאחר פיצוץ מטען החבלה הבוקר בחצר בית בחולון. במשטרה מעריכים כי המטען יועד לפגוע ביעד פלילי שלא נפגע, ונבדקת האם מדובר ב"תאונת עבודה" (חדשות)קובי רוזן
הצעירה האיראנית שנידונה למוות חשפה את הזוועה: "הם מכריחים אותי"
בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות נגד מודזדה האשמי בזארגני, עובדת סהר אדום בת 27, שהורשעה בריגול. מקורות אנושיים מעידים כי ההודאה של הצעירה הושגה תחת עינויים קשים בכלא, הכוללים מכות נמרצות ושבירת שיניים, ללא גישה לייצוג משפטי הולם (בעולם)יוסי נכטיגל
וּלְעוֹרֵר לִבִּי לְאַהֲבָתְךָ; כשהגרמ"ש אדלשטיין פצח בריקוד עם שני לפידי אש בוערים
המונים גדשו היום (שני) את סוכתו והיכל בית מדרשו של רבה של נאות יוסף, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, למעמד הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה שהגיע לשיאו בריקוד הלפידים המרגש | שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם (חרדים)חיים רוזנבוים
שמחת חברון; יואלי דיקמן ועקיבא גורמן הקפיצו את ההמונים במעמד הענק בישיבה
המונים השתתפו היום (שני) במעמד 'הקבלת פני רבו' בישיבת חברון המעטירה, לכבודם של ראשי הישיבה | במהלך השמחה עלזו התלמידים והבוגרים בעוז, וגם ילדיהם שהתלוו אליהם פיזזו בשמחה במרכז האולם | על מלאכת השירה ניצחו בעוז המנצח יואלי דיקמן ובעל המנגן החסידי עקיבא גורמן, לצד בעלי מנגנים נוספים שהנעימו בכלי שיר לזכר השמחה במקדש | במהלך המעמד נשאו דברים ראשי הישיבה (חרדים)חיים רוזנבוים
בעקבות האמירה בשידור: המשטרה פתחה בבדיקה פלילית נגד פאנליסט ערוץ 14
המשטרה פתחה בבדיקה בחשד להסתה לגזענות בעקבות דברים שאמר מיכה לייקין-אבני בערוץ 14, ולפיהם אנשי צוות רפואי ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים והדברים מושתקים (משפט)משה כהן
בכירים בחסידות גור: גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט
"שבירת הגוש" של נתניהו: יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט, אם וכאשר, אלא ימנע. כך מסרו הערב גורמים בכירים באגודת ישראל, תוך הערכה שנציג חסידות גור לא יהיה היחיד שכך ינהג (פוליטי, חרדים)נחמן שטרנהרץ
הביקור באמירויות: משרד נתניהו נגד הפרסום וחושף פרטים חדשים
השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי בעקבות הפרסום על הביקור של נתניהו באמירויות | לפי משרד ראש הממשלה, הפרסום חשף שיטות פעולה. בלשכה פירטו גם את זהות המשתתפים בפגישה (פוליטי מדיני)יאיר טוקר