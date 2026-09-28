הפיצוץ שהרעיד את חולון: הנער שנפצע שהה בסוכה ולא קשור לסכסוך

מבזקים נוספים
ניצחון אדיר: תומכת נתניהו תפצה את שקמה ברסלר בעשרות אלפי שקלים
בית המשפט קיבל חלק מתביעת שקמה ברסלר נגד אסתר יוחאי, המזוהה כתומכת נתניהו, וחייב אותה בפיצוי ובהוצאות בסך כ-51 אלף שקל בעקבות שורת פרסומים שייחסו לברסלר קשר למתקפת 7 באוקטובר ( משפט)כיכר השבת
בסוכה במהרש"ל: הרבי מקוידינוב ריתק את חסידיו בפנינים על מהות החג
בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו ברחוב מהרש"ל בבני ברק, ערך אמש, האדמו"ר מקוידינוב את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה. סביב השולחן הסבו החסידים, ששתו בצמא את דברי התורה והפנינים היקרים על מהות החג מפיו של האדמו"ר (חסידים)חיים רוזנבוים
חשד לקשרים עם בן גביר: בכיר המשטרה בדרך לניהול עירייה
ניצב משנה אבישי מועלם פרש ממשטרת ישראל • מסתמן כמועמד לתפקיד מנכ"ל עיריית טבריה | בעודו מתמודד עם חשדות פליליים חמורים (חרדים)דניאל הרץ ובני סולומון
מדהים: על מה דיבר הרבי מליובאוויטש כשהעולם כמעט נחרב? | צפו
בליל חג הסוכות תשמ"ד, בזמן שקצין סובייטי מנע ברגע האחרון מלחמת עולם שלישית לאחר שזיהה התרעת שווא של טילים גרעיניים, נשא הרבי מליובאוויטש בברוקלין שיחה מרתקת המקשרת בין הדרמה העולמית הנסתרת לבין משמעותו העמוקה של חג הסוכות | מדהים (יהדות)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
סוף לסאגת החסיד שגויס בכפייה באוקראינה: זה המקום שאליו יעבור
חסיד ברסלב מביתר עילית שנעצר בגבול ושובץ לחרקוב, יועבר לתפקיד עורפי כרופא בבית הרפואה באודסה | המהפך הושג בזכות קשרים ענפים ומאמצים דיפלומטיים של רבה הראשי של אודסה, הרב אברהם וולף, מול צמרת הצבא | כעת הוא יזכה לקבל מעטפת דתית מלאה, אוכל כשר, בית כנסת ומקווה (חרדים)נחמן שטרנהרץ
הצעירה האיראנית שנידונה למוות חשפה את הזוועה: "הם מכריחים אותי"
בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות נגד מודזדה האשמי בזארגני, עובדת סהר אדום בת 27, שהורשעה בריגול. מקורות אנושיים מעידים כי ההודאה של הצעירה הושגה תחת עינויים קשים בכלא, הכוללים מכות נמרצות ושבירת שיניים, ללא גישה לייצוג משפטי הולם (בעולם)יוסי נכטיגל
כעת אפשר לפרסם: כך חוסלו מי שאיימו לגלות את סוד הביפרים וכך הוסתר החיסול
שר הביטחון לשעבר מגלה בריאיון שפורסם הערב: בחודש אוגוסט 2024 התברר שגורם בחיזבאללה חושד בביפרים • ישראל חיסלה אותו תוך הסוואה, ופוצצה מכשירי בדיקה איראניים | הדילמה שהעמידה את מקבלי ההחלטות בפני בחירה קשה (צבא וביטחון)דוד הכהן
וּלְעוֹרֵר לִבִּי לְאַהֲבָתְךָ; כשהגרמ"ש אדלשטיין פצח בריקוד עם שני לפידי אש בוערים
המונים גדשו היום (שני) את סוכתו והיכל בית מדרשו של רבה של נאות יוסף, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, למעמד הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה שהגיע לשיאו בריקוד הלפידים המרגש | שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם (חרדים)חיים רוזנבוים