חשד לקשרים עם בן גביר: בכיר המשטרה בדרך לניהול עירייה

בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות נגד מודזדה האשמי בזארגני, עובדת סהר אדום בת 27, שהורשעה בריגול. מקורות אנושיים מעידים כי ההודאה של הצעירה הושגה תחת עינויים קשים בכלא, הכוללים מכות נמרצות ושבירת שיניים, ללא גישה לייצוג משפטי הולם (בעולם)

יוסי נכטיגל