מבזקים נוספים
דרמה בישיבת פוניבז׳: בית המשפט העליון הוציא צו עיכוב לפינוי "המחבלים"
בית המשפט העליון הוציא צו עיכוב ביצוע לבקשת עמותת ״מסורת התורה״ והגר״ש מרקוביץ׳, והפינוי שנקבע למחר נדחה ליום חמישי הבא. המשמעות היא ש״המחבלים״ יוכלו להמשיך להשתמש במבני הישיבה במהלך חג שמחת תורה, בהתאם לתוקף הצו (חרדים)קובי ישראל
נתניהו בבסיס חיל האוויר: "יש סימנים שבקרוב ינסו לתקוף אותנו" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בתל נוף: ״יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״ (ביטחון)יוני גבאי
הרבי ערך טיש במשך שש שעות רצופות - החסידים עמדו מחוץ לסוכה
מעמד אדיר ברחמסטריווקא, האדמו"ר ערך אמש (שני) טיש מיוחד לבחורים במשך שש שעות רצופות • במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במשך שעתיים וחצי • בשל ההמונים שגדשו את הסוכה הגדולה בירושלים, חלק מהפארנצעס הוקמו מחוץ לסוכה (חסידים)חיים רוזנבוים
ההתבטאות החריפה של האב השכול: בנה של ליפשיץ מגיב לסערה
עמרי ליפשיץ הגיב לדברי האב השכול איציק בונצל נגד אמו שורדת השבי: "הוא לא התקשר להתנצל". לדבריו, זו לא הפעם הראשונה שבה נאמרים דברים דומים (חדשות)יאיר טוקר
עונש כבד לחייל הדתי שהפגין נגד הצווים המנהליים | משפחתו: "גאים בו"
לאחר שהניף שלטים מול לשכת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, כנגד הצווים המנהליים וכנגד הצו שהוצא למתיישב טל ינון דרדיק, הושלך החייל ל-20 ימי מאסר | משפחתו: "הצבא עסוק בלרדוף מתיישבים גיבורים - הבלבול בין אוייב לאוהב מסוכן" (בארץ)דוד הכהן
דיווח: זו הדמות הבכירה הנוספת שעמה נפגש נתניהו באיחוד האמירויות
דיווח איטלקי חושף פגישה חשאית במהלך ביקור רה"מ באיחוד האמירויות • סדאם חפתר נחת באמירויות דקות אחרי נתניהו | הפגישה מעלה שאלות על קשרים אפשריים עם לוב המפולגת (גיאופוליטיקה)יוסי נכטיגל
השוטרים חיכו לו: כך הנער הפלסטיני בן ה-14 נתפס אחרי מרדף סוער | צפו
נער בן 14 מיריחו גנב רכב במרכז הארץ, פתח במרדף פראי דרך כביש 5 תוך התנהלות פרועה וסיכון נהגים, ונעצר במבצע משטרתי מהיר של שוטרי תחנת אריאל | צפו (בארץ)קובי רוזן
אסם מזהירה: יש תקלה נקודתית בבקבוקי קטשופ | אלו פרטי התקלה
תקלה נקודתית באריזה: קטשופ חריף נארז בבקבוקי קטשופ קלאסי • החברה מדגישה שהמוצר בטוח לצריכה | פרטי האצווה המדויקים (צרכנות)כיכר השבת