הרבי ערך טיש במשך שש שעות רצופות  - החסידים עמדו מחוץ לסוכה 

מבזקים נוספים
בסעודת החג בסוכה: אצבעות של בן שנתיים נקטעו, הכניס אותן למאוורר
הילד הכניס את אצבעותיו למאוורר פועל במהלך סעודת החג • צוותי איחוד הצלה הגיעו במהירות ולייצבו את מצבו | פונה לשיבא בתל השומר (חדשות חרדים)מישאל לוי
בליל אושפיזין דמשה; ספר תורה מהודר הוכנס בסוכתו של איש העסקים
איש העסקים משה חי כהן הכניס אמש, בליל אושפיזין דמשה רעיא מהימנא, ספר תורה מהודר ברוב פאר והדר בסוכתו בירושלים | במעמד השתתפו רבנים, אישי ציבור וקהל רב | בסעודת המצווה שנערכה במקום שולבה גם סעודת הילולא לע"נ הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע | צפו בגלריה של הצלם שלומי כהן (ברנז'ה)חיים רוזנבוים
הכוכב העולמי השווה אותו לפושע הנאצי; זו הייתה התגובה של איתמר בן גביר
המוזיקאי מתח ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי והשווה את דבריו על תושבי עזה לרטוריקה של פושע המלחמה הנאצי היינריך הימלר. בן גביר הגיב בחריפות: "היהודים סיימו להתנצל על זכותם לחיות. אנחנו מוותרים על הסימפטיה שלכם ליהודים מתים" (בעולם)יוסי נכטיגל
צפו: המפקדת חשדה והודיעה לנהג לפתוח את הבגאז' | זה מה שהתגלה בפנים
מבצע אכיפה דרמטי במעבר: לוחמי מג״ב עוטף ירושלים עצרו נהג שהעמיס לא פחות משבעה שוהים בלתי חוקיים בתוך תא המטען של רכבו, תמורת תשלום של 700 ש״ח לכל נוסע | צפו ברגע שבו נפתח תא המטען והכוחות השתלטו על החשודים (בארץ)קובי רוזן
גם סעודיה: נציגים מ-10 מדינות נכחו במפגש עם נתניהו באמירויות
גורם בכיר באיחוד האמירויות חושף: נציגים מעשר מדינות השתתפו במפגש • ישראל, איחוד האמירויות, סעודיה, ארה"ב, מרוקו, כווית, בחריין, לוב, עומאן ומצרים | הפגישה התקיימה בשני שלבים (גיאופוליטיקה)יוסי נכטיגל
דרמה בישיבת פוניבז׳: העליון מוציא צו עיכוב לפינוי פלג הגר"ש מרקוביץ'
בית המשפט העליון הוציא צו ארעי לבקשת עמותת ״מסורת התורה״ והגר״ש מרקוביץ׳, והפינוי שנקבע למחר נדחה עד ליום חמישי הבא. המשמעות היא ש״המחבלים״ יוכלו להמשיך להשתמש במבני הישיבה במהלך חג שמחת תורה, בהתאם לתוקף הצו (חרדים)קובי ישראל
נתניהו בבסיס חיל האוויר: "יש סימנים שבקרוב ינסו לתקוף אותנו" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בתל נוף: ״יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״ (ביטחון)יוני גבאי
ההתבטאות החריפה של האב השכול: בנה של ליפשיץ מגיב לסערה
עמרי ליפשיץ הגיב לדברי האב השכול איציק בונצל נגד אמו שורדת השבי: "הוא לא התקשר להתנצל". לדבריו, זו לא הפעם הראשונה שבה נאמרים דברים דומים (חדשות)יאיר טוקר