ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני פתח את דבריו בציטוט מהגמרא והודיע על מלחמה באנטישמיות | ממדאני ציין את החשיבות של הקהילה היהודית בניו יורק והדגיש את החובה לטפל בנושא (חדשות)

כיכר השבת