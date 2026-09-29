שוטר גאון: דהר כדי לסייע לחבר לעצור מהגר - ודרס את שניהם

מבזקים נוספים
הפגנת העריקים מעוררת סערה: "צבא האויב" ו"חטופים" על שלטי חוצות
הפגנת הענק למען "אסירי עולם התורה" - בעיקר צעירים שנסעו לאומן לראש השנה ונעצרו בחזרתם, יוצאת משליטה | שלטים עם הכיתוב: "צבא האויב" והגדרת האסירים כ"חטופים" מעוררים סערה | אלפים מפגינים בירושלים (חרדים)כיכר השבת
מפתיע: ממדאני מצטט מהגמרא - ופותח ב"מלחמה נגד האנטישמיות"
ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני פתח את דבריו בציטוט מהגמרא והודיע על מלחמה באנטישמיות | ממדאני ציין את החשיבות של הקהילה היהודית בניו יורק והדגיש את החובה לטפל בנושא (חדשות)כיכר השבת
חופת טייס של F-35 נפלה לידי סין - זה מה שבאמת עומד מאחורי הדיווח הבלתי נתפס
בשבוע שעבר דווח על אירוע בלתי נתפס במושגים צבאיים: חלקי מטוס שנפלו לידי האויבת מספר 1 של ארה"ב | צריך לנסות ולהבין כיצד אירוע כזה מתרחש, ואולי בעיקר: מי אשם במחדל בסדר גודל כזה | ניתוח ופרשנות (בעולם)מאיר חזן
אסירי עולם התורה מחלקים סוכריות למשתתפים בצעדה
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
משבר במשפחת המלוכה: הארי ומייגן פגועים ומתוסכלים - וכבר מאיימים לעשות צעד
חודש לאחר שובם לממלכה, בני הזוג שוקלים לחזור לקליפורניה | פרשנים מלכותיים מגנים: 'זו סחיטה' | האולטימטום שמסעיר את הממלכה (בעולם)ישראל גראדווהל
לריסה עמיר נגד בן גביר: אסיר בן 56 לא יסכן את המדינה
בקשת עמיר לחופשה חד-פעמית נדחתה משיקולי ביטחון • אשתו: 'אסיר בן 56 שמרצה 31 שנה יסכן את המדינה?' | ביקורת חריפה על השר (בארץ)קובי רוזן