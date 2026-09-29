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מבזקלעג ברשתות

שוטר גאון: דהר כדי לסייע לחבר לעצור מהגר - ודרס את שניהם

אירוע חריג שהתרחש היום באיטליה מעורר סערה ברשתות החברתיות: שוטר איטלקי דהר עם רכבו כדי לסייע במעצר מהגר - והעיף את שניהם, למרבה המזל ללא פגיעה משמעותית | כך הסתיים האירוע (בעולם) 

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מבזקים נוספים

22:53

הפגנת העריקים מעוררת סערה: "צבא האויב" ו"חטופים" על שלטי חוצות

הפגנת הענק למען "אסירי עולם התורה" - בעיקר צעירים שנסעו לאומן לראש השנה ונעצרו בחזרתם, יוצאת משליטה | שלטים עם הכיתוב: "צבא האויב" והגדרת האסירים כ"חטופים" מעוררים סערה | אלפים מפגינים בירושלים (חרדים) 

כיכר השבת
22:43

מפתיע: ממדאני מצטט מהגמרא - ופותח ב"מלחמה נגד האנטישמיות"

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני פתח את דבריו בציטוט מהגמרא והודיע על מלחמה באנטישמיות | ממדאני ציין את החשיבות של הקהילה היהודית בניו יורק והדגיש את החובה לטפל בנושא (חדשות) 

כיכר השבת
22:10

חופת טייס של F-35 נפלה לידי סין - זה מה שבאמת עומד מאחורי הדיווח הבלתי נתפס

בשבוע שעבר דווח על אירוע בלתי נתפס במושגים צבאיים: חלקי מטוס שנפלו לידי האויבת מספר 1 של ארה"ב | צריך לנסות ולהבין כיצד אירוע כזה מתרחש, ואולי בעיקר: מי אשם במחדל בסדר גודל כזה | ניתוח ופרשנות (בעולם) 

מאיר חזן
21:43

אסירי עולם התורה מחלקים סוכריות למשתתפים בצעדה

אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)

קובי ישראל
21:39

פיקוד העורף מודיע כי ניתן לחזור לשגרה בעוטף עזה | ייתכן שמדובר בזיהוי שווא

21:36

אזעקה נשמעה בנחל עוז

21:15

משבר במשפחת המלוכה: הארי ומייגן פגועים ומתוסכלים - וכבר מאיימים לעשות צעד

חודש לאחר שובם לממלכה, בני הזוג שוקלים לחזור לקליפורניה | פרשנים מלכותיים מגנים: 'זו סחיטה' | האולטימטום שמסעיר את הממלכה (בעולם)

ישראל גראדווהל
21:12

לריסה עמיר נגד בן גביר: אסיר בן 56 לא יסכן את המדינה

בקשת עמיר לחופשה חד-פעמית נדחתה משיקולי ביטחון • אשתו: 'אסיר בן 56 שמרצה 31 שנה יסכן את המדינה?' | ביקורת חריפה על השר (בארץ)

קובי רוזן
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