בישראל בודקים: חשד שהטייס תכנן להתרסק עם המטוס בשטח ישראל

פלג איטלי, נער בן 16 שישב בשורות הקדמיות של המטוס, תיאר את רגעי האימה לאתר Ynet: "שמעתי מישהי צועקת 'הוא נדקר'. התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי לו סליחה על כל מה שעשיתי. אתה רואה את הרצפה, אתה מרגיש שאתה נופל - התחלתי כמעט לכתוב הספד" (בארץ)

יאיר טוקר