בישראל בודקים: חשד שהטייס תכנן להתרסק עם המטוס בשטח ישראל

מבזקים נוספים
בן ה-16 שהיה בקדמת המטוס: "התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי סליחה"
פלג איטלי, נער בן 16 שישב בשורות הקדמיות של המטוס, תיאר את רגעי האימה לאתר Ynet: "שמעתי מישהי צועקת 'הוא נדקר'. התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי לו סליחה על כל מה שעשיתי. אתה רואה את הרצפה, אתה מרגיש שאתה נופל - התחלתי כמעט לכתוב הספד" (בארץ)יאיר טוקר
רבבות בשמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות מישקולץ בפתח תקוה - באצטדיון הגדול בישראל
כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, אמר בנאומו: "האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה"כיכר השבת בשיתוף מישקולץ
פרטים ראשונים מהחקירת ניסיון ריסוק המטוס - והציוץ של הבכיר האיראני
ישראל מגדירה באופן רשמי את האירוע כפיגוע טרור • המוסד והשב"כ חוקרים את הטייס העומאני | כשל אבטחתי חמור במערכת הסינון (חדשות)כיכר השבת
שוב מהפך: גוש נתניהו פותח פער על גוש איזנקוט בסקר חדשות 13
סקר חדשות 13: איזנקוט מוביל עם 21 מנדטים אך גוש נתניהו עולה ל-54 - לעומת הגוש היריב שחלש בשני מנדטים • יהדות התורה וש"ס 8 ו-7 מנדטים | המהפך במפת הגושים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נתניהו הודה לטייס הגיבור שהשתלט על המפגע; זה מצבו הרפואי
שגרירות הודו בסעודיה עדכנה כי מצבו של הטייס ההודי, שנדקר בתא הטייס על ידי טייס המשנה מעומאן, מוגדר יציב. הטייס מאושפז בבית חולים בעיר טבוק, והנציגות הדיפלומטית נמצאת בקשר רציף עם משפחתו ועם הגורמים הרפואיים | נתניהו שיגר לו בפומבי איחולי החלמה מהירה (אקטואלי)חזקי שטרן
פיגוע הדקירה בתא הטייס: זה מצבו של הקברניט הגיבור שאושפז בסעודיה
שגרירות הודו בסעודיה עדכנה כי מצבו של הטייס ההודי, שנדקר בתא הטייס על ידי טייס המשנה מעומאן, מוגדר יציב. הטייס מאושפז בבית חולים בעיר טבוק, והנציגות הדיפלומטית נמצאת בקשר רציף עם משפחתו ועם הגורמים הרפואיים | נתניהו שיגר לו בפומבי איחולי החלמה מהירה (אקטואלי)חזקי שטרן
"שלחתי הודעת פרידה": נוסעי טיסת האימה מדובאי משחזרים בעדויות מטלטלות את רגעי הצלילה
174 נוסעים ששרדו ניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי נחתו בשלום בישראל • "המטוס צלל במהירות שיא, היינו בטוחים שנמות כולנו" • "שלחתי הודעות פרידה להורים" • הגיבורים הישראלים שהשתלטו על המחבל והצילו את הטיסה • הקברניט ההודי נפצע קשה בראשו ובידיו • רופא שיניים ישראלי עצר את הדימום והציל את חייו לפני אסון• נתניהו לגיבורים: "אתם אריות, עם כלביא" (בארץ, חדשות)דוד הכהן
הטייס ההודי שהציל את המטוס למרות פציעתו: "זה היה מטורף"
הטייס ההודי סמית מאצ'צ'א הפך לאחד הגיבורים של אירוע ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי (בעולם)אריה רוזן