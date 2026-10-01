כשנכנסים למעגלים בשמחת תורה ובבמות "הקפות שניות" ברחבי העיר – תרקדו, תשמחו ותרימו את ספרי התורה אל על! אך מיד אחרי שהמוזיקה תשתתק, אל תשכחו שמתחיל מחזור חדש. אל תפספסו את ההזדמנות לקבוע עיתים לתורה (מאמרים)

הרב בן ציון נורדמן