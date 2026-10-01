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מבזקנס המטוס מדובאי

נפתחה חקירה: באיחוד האמירויות מעלים לראשונה את האפשרות שמדובר בפיגוע טרור

התביעה הכללית באיחוד האמירויות הורתה על הקמת צוות חקירה מיוחד • בוחנים האם האירוע במטוס פליי דובאי קשור להתארגנות טרור | מבהירים: יש לנו סמכות שיפוט מלאה (בעולם)

הנוסעים שניצלו נוחתים בארץ | צילום: צילום: אבשלום ששוני\פלאש90
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קובי ישראל
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