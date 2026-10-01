מבזקים נוספים
בתוך שוחות הבוץ תחת כנפי השכינה: ה'קְלַאפְּדַאךְ' שנפתחו בעיצומה של מלחמה
תיעוד מצמרר ממלחמת העולם הראשונה לוכד פרדוקס נשגב: למטה נחפרו שוחות מגן מאימת פגזים ומוות, ולמעלה הונפו גגות הבתים אל על כדי לחסות בצילו של מקום תחת עשן הקרב הבוער (מגזין סוכות)ש. ברקוביץ
מאות רבנים ודיינים במעמד 'הקבלת פני רבו' אצל הראש"ל הגר"ד יוסף | תיעוד
מעמד תורני מרומם ונשגב התקיים לכבודה של תורה בהשתתפות גדולי התורה, דייני בית הדין הגדול ואישי ציבור מכל העדות • הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף במשא מרכזי נרגש לקראת יום הזיכרון לטבח שמחת תורה: "להרבות בתפילה ובלימוד משניות לעילוי נשמת הקדושים" (חרדים)חזקי שטרן
על מה השמחה? כשהלימוד השבועי משפיע על המרחב הציבורי // הרב בן ציון נורדמן
כשנכנסים למעגלים בשמחת תורה ובבמות "הקפות שניות" ברחבי העיר – תרקדו, תשמחו ותרימו את ספרי התורה אל על! אך מיד אחרי שהמוזיקה תשתתק, אל תשכחו שמתחיל מחזור חדש. אל תפספסו את ההזדמנות לקבוע עיתים לתורה (מאמרים)הרב בן ציון נורדמן
ראש ממשלת הודו מודה לקפטן שמנע את התרסקות המטוס: "הפגין אומץ לב אדיר"
ראש הממשלה מודי שיבח את הקפטן סמית מאצ'צ'אר שנלחם במפגע • הטייס ההודי נפצע קשה אך הצליח לנטרל את האיום | "גבורתו סייעה להציל מאות חיים" (בעולם)יוסי נכטיגל
דרעי בתפילת החג: "כשנענענו בלולב, הקב"ה הראה - אין מקום שאינו שלו"
יו"ר ש"ס קישר את ניסי המטוס מדובאי למצוות החג • "זה כוחו של עם ישראל - התורה, התפילה והמצוות" | הודיע על מעמד הודיה מיוחד בסוכה (חרדים)ישי כהן
העליון התיר לפרסום: זה קמ״ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר
בג״ץ התיר לפרסם את שמו של סא״ל אריה עמידרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה ב־7 באוקטובר, לאחר מאבק משפטי (משפטי)משה כהן
סולברג דחה את העתירות נגד סרטון ה-AI של הציונות הדתית: "יעמוד לדין הבוחר"
יו"ר ועדת הבחירות דחה עתירות נגד סרטון הבינה המלאכותית של הציונות הדתית • "לא הוצגה עילה משפטית" | "הצפייה לא הייתה קלה עליי בהיבט האישי" (פוליטי מדיני)קובי ישראל