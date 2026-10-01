אסון קשה מעבר לים: דיווח כואב התקבל הבוקר (חמישי), חול המועד סוכות, במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א (1220), על תאונת קיאק קשה שאירעה בנורבגיה, ובה נהרג צעיר כבן 24, תושב ירושלים. צעיר נוסף שהיה עמו במהלך השיט נפצע בתאונה ומאושפז כעת בבית חולים מקומי.

ממשרד החוץ נמסר: "שגרירות ישראל באוסלו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל מטפלים במקרה מול הרשויות המקומיות מרגע קבלת הדיווח, נמצאים בקשר עם המשפחה ומלווים אותה בשעתה הקשה".

עם קבלת הדיווח הראשוני, החלה היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול באינטנסיביות מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים בנורבגיה, בשיתוף הדוק עם משרד החוץ.

המאמצים המרכזיים מתמקדים בשעה זו במניעת נתיחת הגופה – מתוך שמירה קפדנית על כבוד המת – ובקידום הסדרת העברת הארון לקבורה כדת וכדין בארץ הקודש.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מסר: "מדובר באירוע טרגי וקשה. מרגע קבלת הדיווח אנו פועלים באמצעות היחידה הבינלאומית של זק"א, בשיתוף משרד החוץ, מול הרשויות המקומיות בנורבגיה.

"בשעה זו נעשים מאמצים רבים למנוע את נתיחת הגופה, מתוך שמירה על כבוד המת, ולהביא לשחרורה ולהעברתה לישראל בהקדם האפשרי. אנו עומדים בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ונמשיך לפעול ככל שיידרש".