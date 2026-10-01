תיעוד מצמרר ממלחמת העולם הראשונה לוכד פרדוקס נשגב: למטה נחפרו שוחות מגן מאימת פגזים ומוות, ולמעלה הונפו גגות הבתים אל על כדי לחסות בצילו של מקום תחת עשן הקרב הבוער (מגזין סוכות)

ש. ברקוביץ