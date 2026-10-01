רבבות בני ישראל נוהרים בימים אלו אל עיה"ק ירושלים, להקביל פני רבו ברגל, של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • מראות הוד של שמחת בית השואבה בהשתתפות מאות אברכי "תשובות והנהגות", מעמד פתיחת הכולל העשירי, הבכי המרגש של הפוסק על בני הנוער, ביקורי גדולי ישראל והאדמו"רים, וכל רגעי השיא מחוה"מ סוכות • בתוך כך, התרגשות בית שמש לקראת שמחת תורה בהיכל ישיבתו של הפוסק (חרדים)

חיים רוזנבוים