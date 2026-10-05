הבוקר קרה משהו דרמטי - שעשוי להכריע את המשטר אחת ולתמיד

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע שבו ילד קטן נקלע לסכנה |אדם שהיה במקום קלט את המתרחש והחל לרוץ לעברו, בלי לדעת אם יספיק להגיע בזמן (חדשות בעולם)

דני שפיץ