התעללות לשמה: עובדים בארצות הברית קיבלו הנחיה מקוממת במיוחד

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי פרסם בערב שמחת תורה סטורי עם שליח חב"ד והוסיף ניגון הקפות של אביו של הרבי מליובאוויטש • הנשיא המקורב לחב"ד ביקר בציון הרבי בשבוע שעבר • העניק לנתניהו ציור שבו הוא עובר אצל הרבי • "אני תמיד עושה התייחסות לתורה" (אנשים)

יאיר טוקר