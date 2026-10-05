התעללות לשמה: עובדים בארצות הברית קיבלו הנחיה מקוממת במיוחד

עובדים בארה"ב זועמים בעקבות 'טרנד' חדש של מעסיקים כלפי עובדיהם: לאסור עליהם לשבת במהלך שעות העבודה.

בנוסף, הנחיה פנימית חדשה ברשתות קמעונאות בארצות הברית, האוסרת על עובדים לגשת לשירותים שלא במהלך ההפסקות המוגדרות מראש, עוררה סערה וזעם נרחב ברשתות החברתיות.

בהודעה שנחשפה ופורסמה ביהאו, נקרא הצוות "לאסוף את כל התיעודים האפשרי" לקראת צעדים משפטיים אפשריים. הסיפור פורסם ב'ישראל היום'.

הזעם בשטח הפך במהירות לתיעודים ויראליים של מציאות יומומית קשה. עובד בסניף שירות לקוחות באטלנטה שבג'ורג'יה שיתף כי כשהגיע למשמרת, גילה שכל הכיסאות בחדר ההפסקה נעלמו, והכיסא האחרון הודבק בסרט הדבקה.

המנהל במקום הבהיר לו כי נכנס לתוקף נוהל חדש האוסר על ישיבה בזמן העבודה באופן גורף, בזמן שהעובדים מדווחים על רגליים נפוחות וסרטונים ברשת מראים עובדים הכורעים על הרצפה או נשענים על פחי אשפה כדי לנוח.

הקרב הנוכחי הוא חלק מתרבות ארגונית מושרשת היטב בחנויות, במחסנים ובמסעדות בארה"ב, המקשרת בין עמידה רצופה לחריצות.

התפיסה הזו נשענת לעיתים קרובות על אמירתו ההיסטורית של מייסד מקדונלד'ס, ריי קרוק: "אם יש לך זמן להישען, יש לך זמן לנקות". מנהלים רבות מאמינים כי הסרת מושבים מגדילה את תפוקת העבודה.

במישור המשפטי, המאבק על "הזכות לשבת" נמשך כבר שנים. בהיעדר חוק פדרלי גורף בארה"ב, מדינות כמו קליפורניה העבירו תקנות המחייבות אספקת מושבים מתאימים. תביעות ייצוגיות באותה מדינה הובילו את ענקית הקמעונאות וולמארט לשלם 65 מיליון דולר לקופאים, לצד פשרות במיליוני דולרים מצד בנק אוף אמריקה וסייפווי. מומחים ממליצים לעובדים להמשיך לתעד כל הנחיה חריגה לצורך הגשת תלונות לרשויות הפיקוח.

לאחרונה, הודיעה TSA - הגוף הפדרלי האוכף את אבטחת התחבורה הודיע לעובדיו כי מעתה נאסר עליהם לשבת בזמן עבודתם.

כעת כל סוכן ייאלץ לעמוד, שכן הסוכנות מסירה את כל הכיסאות שבהם הם בדרך כלל יושבים ולוקחים את תעודת הזהות או הדרכון של הנוסעים. דובר ה-TSA אמר ל"ניו יורק פוסט" כי שינוי המדיניות ישפר את האבטחה בתחנות וישפר את חוויית הנוסעים עם הגעתם לשדה התעופה.

ועד העובדים של בודקי המכס הביע זעם רב לאור ההחלטה המקוממת. הקבוצה מסרה כי לא נמסרה הודעה רשמית לאף אחד מסניפיה המקומיים.

בנוסף, הסוכנות מסרה בהצהרה כי הסרת הכיסאות מהווה חוסר התחשבות מוחלט בעובדים שעומדים על רגליהם כל היום.

"כיסאות אלה משמשים כתמיכה ארגונומית ובטיחותית בסיסית לשוטרים שעומדים והולכים על משטחים קשים כל היום", כתב האיגוד. "ה-TSA מתייחסת לעניין הזה כאילו מדובר בזכות יתרה - היא לא כזו; זוהי בטיחות בסיסית והגינות כללית עבור כוח העבודה".