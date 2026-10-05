עקבה אחרי משפחת הנשיא ונעלמה: המעצר הדרמטי של המרגלת הסינית

מבזקים נוספים
הם פה! ראשוני העגורים הגיעו לאגמון החולה-קק"ל | צפו
העגורים הראשונים של העונה הגיעו לאגמון החולה-קק"ל במהלך הלילה ובשבועות הקרובים צפויים להגיע לאזור עשרות אלפי עגורים נוספים | צפו בתיעוד (מעניין)מישאל לוי
צעירה נפלה מגובה של 4 מטרים בקריית מלאכי - מצבה בינוני
צעירה כבת 20 נפלה מגובה של כ-4 מטרים מגג מבנה ברחוב בן גוריון בקריית מלאכי. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן
איש השלום מסאטמר כובד בהחזקת הספר; מעמדי ההוד בצל הגרי"מ שכטר
אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו במוצאי יו"ט במעמד ההקפות שניות בראשות זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר • בין ההמונים בלטו שועי ארץ ונגידים • רגע מיוחד נרשם במהלך ההקפות, כאשר הרב ליפא פרידמן, 'איש השלום' מסאטמר, כובד בהחזקת ספר התורה • צפו בתיעוד מרהיב מימי הושענא רבה וממעמד ההקפות שניות המרומם (חסידים)חיים רוזנבוים
מפתיע: זה הניגון החסידי המתאים במיוחד שבחר נשיא ארגנטינה לסטורי
נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי פרסם בערב שמחת תורה סטורי עם שליח חב"ד והוסיף ניגון הקפות של אביו של הרבי מליובאוויטש • הנשיא המקורב לחב"ד ביקר בציון הרבי בשבוע שעבר • העניק לנתניהו ציור שבו הוא עובר אצל הרבי • "אני תמיד עושה התייחסות לתורה" (אנשים)יאיר טוקר
התעללות לשמה: עובדים בארצות הברית קיבלו הנחיה מקוממת במיוחד
תרבות העבודה בארה"ב מביאה עימה גם תסכול רב מצד עובדים הנלחמים על זכויותיהם הבסיסיות ביותר, כמו ללכת לשירותים שלא בזמן הפסקה, או פשוט - לשבת על כיסא | רק לאחרונה קיבלו עובדי המכס האמריקנים את ההנחיה הבאה: אסור לשבת בזמן העבודה - והכסאות נלקחו מהם (בעולם)כיכר השבת
מה זה ניסיון שהשם מביא לך? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן
"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כיכר השבת
אין גבול לאכזריות: סייעות תועדו מטיחות פעוטות לרצפה ומושכות באוזניהם
החקירה החלה לאחר שפעוט כבן 11 חודשים פונה לבית החולים עם חבלה באוזנו • צפייה במצלמות האבטחה חשפה חשד לאלימות קשה שכללה הרמה בכוח, הטיחה לרצפה והשלכת חפצים • שלוש סייעות מתושבות רעננה נעצרו (חדשות)דוד הכהן
ההתרסקות של סאנצ'ס: ראש ממשלת ספרד הודיע על הקדמת הבחירות - הימין בדרך לניצחון
ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הכריז על פיזור הפרלמנט והקדמת הבחירות | משבר חוק הדיור מוביל את המדינה לבחירות, בזמן שהסקרים מעניקים יתרון לימין (בעולם)ישראל גראדווהל