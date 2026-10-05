הנשיא הרצוג נשא דברים בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל ואמר כי "בעיצומה של מערכת בחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות פילוג ומחלוקות מסוכנות" | ראש הממשלה נתניהו אמר כי כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול (חדשות)

יוני גבאי