מעמד היסטורי ומרגש במושב בית הדין המיוחד של מיזם 'כלא 1000'

מבזקים נוספים
מפקד פיקוד הדרום מזהיר את חמאס: כל תקיפה תזכה לתגובה חדה ועוצמתית
אלוף יניב עשור, מפקד פיקוד הדרום, שלח אזהרה לחמאס בטקס לציון אירועי ה-7 באוקטובר במועצה האזורית אשכול. "אני מבקש לנצל במה מקודשת זו לשלוח אזהרה חד-משמעית לחמאס: כל ניסיון לתקוף את חיילי צה״ל או את תושבי הנגב - ייענה בתגובה חדה ועוצמתית שלנו״, אמר.כיכר השבת
טראמפ חושב שאיראן כן קשורה לטרור בטיסה; כך הגיב גורם בחקירה
גורם מקורב לחקירה: ההערכה שהטייס פעל כזאב בודד נותרת בעינה | גם סגן נשיא ארה"ב: אין הוכחות חד משמעיות לקשר האיראני | אתמול טראמפ התבטא אחרת, ובינתיים בישראל ממשיכים לחקור (חדשות)דניאל הרץ
שריפה אדירה במכלית נפט מול חופי סוצ'י: החופים נסגרו - התושבים הונחו להישאר בבתים
שריפה גדולה פרצה במכלית בים השחור מול העיר הרוסית | החופים נסגרו והתושבים התבקשו להימנע משהייה מחוץ למבנים | הרשויות מנטרות את איכות המים והאוויר | תיעודים ברשתות החברתיות הראו עשן שחור מיתמר לגובה עצום (בעולם)כיכר השבת
4 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 42
ארבעה בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 42 בין גדרות למחלף אשדוד. אישה כבת 38 וילד בן 10 נפצעו באורח בינוני, ואישה בת 26 וילד בן 12 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, והפצועים פונו לבית החולים.קובי רוזן
בכיר בצה"ל אחרי הדרמה במעצר תלמיד הישיבה: "אין שום סיכוי"
גורם צבאי בכיר מודה בכישלון מול ההפגנות במודיעין • "אנחנו חייבים סיוע משטרתי משמעותי הרבה יותר" • קרב גרסאות חריף בין המשטרה לצה"ל על מי שחרר את העריק (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
טלטלה ברשימה של וינטר: הבכיר במפלגה שוקל לפרוש ועשוי להודיע בקרוב
דוידי בן ציון, מבכירי מפלגת 'עמך ישראל', שוקל לפרוש מהרשימה | ברקע: סקרים מדאיגים והסערה סביב דבריו של יוסף חדאד | עוד שני גורמים ברשימה בוחנים פרישה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
אכזרי: גזר דין קשה במיוחד לתושב איראן אמיץ שפרסם סרטונים בהפגנות
גל הוצאות להורג חסר תקדים פוקד את איראן, כאשר מערכת המשפט של משטר האייתוללות ממשיכה לדכא באכזריות את גל המחאות שפקד את המדינה בשנה שעברה. לפחות חמישה בני אדם שנעצרו בהפגנות ינואר הוצאו להורג מאז סוף ספטמבר, בעוד שארגון "איראן זכויות אדם" מזהיר כי לפחות 100 עצורים נוספים נמצאים כיום בסכנת חיים מיידית וממתינים לגרדום (בעולם)יוסי נכטיגל
הנוסעת שיתפה בטראומה ובצלקת מהטיסה מדובאי: "כל דבר מקפיץ"
חמישה ימים אחרי טיסת האימים של פליי דובאי, נוסעים ששרדו את האירוע מעידים על חרדות קשות, קשיי תפקוד וחוסר אונים, ומאשימים כי המדינה הפקירה אותם לבד במערכה ללא מענה נפשי או הכרה רשמית | העדויות הקשות (בארץ)חזקי שטרן