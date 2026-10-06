גורם צבאי בכיר מודה בכישלון מול ההפגנות במודיעין • "אנחנו חייבים סיוע משטרתי משמעותי הרבה יותר" • קרב גרסאות חריף בין המשטרה לצה"ל על מי שחרר את העריק (חדשות חרדים)

נחמן שטרנהרץ