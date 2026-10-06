מבזקים נוספים
אזהרה חריגה ומדאיגה בקבינט: המקום שבו מוקמים "גדודי טרור צבאיים"
ראש השב"כ דוד זיני התריע בישיבת הקבינט כי בפזורה הבדואית בנגב קיימות תשתית צבאיות וניסיונות להקים גדודים חמושים בעלי זיקה לארגוני טרור. ברקע הדברים עומדים גל הברחות הנשק האדיר דרך הגבולות ואובדן המשילות באזור (ביטחון)ב. ניסני
תיעוד ענק ועוצמתי מימי ההוד בחצר הקודש באבוב בבורו פארק
אחד המקומות הסואנים ביותר בבורו פארק בימי החג הוא ללא ספק הסוכה הגדולה בחצר הקודש באבוב, לשם נוהרים אלפים לחזות בנועם זיו עבודת הקודש של האדמו"ר בנענועים, בעריכת השולחנות הטהורים בימי המועד ובהושענא רבה, ובמוצאי חג שמיני עצרת ושמחת תורה | צפו בתיעוד ענק ומסכם (חסידים)חיים רוזנבוים
חודשים אחרי החיסול: הציוץ הערב בעמוד של עלי חמינאי בעברית
חשבון העברי של המנהיג העליון לשעבר פרסם ציוץ תעמולה חדש • נטען כי ישראל ספגה תבוסה בלתי הפיכה מאז 7 באוקטובר | מנגנוני התעמולה ממשיכים להפעיל ערוצי דיגיטל של בכירים מחוסלים (בעולם)יאיר טוקר
מפקד פיקוד הדרום מזהיר את חמאס: כל תקיפה תזכה לתגובה חדה ועוצמתית
אלוף יניב עשור, מפקד פיקוד הדרום, שלח אזהרה לחמאס בטקס לציון אירועי ה-7 באוקטובר במועצה האזורית אשכול. "אני מבקש לנצל במה מקודשת זו לשלוח אזהרה חד-משמעית לחמאס: כל ניסיון לתקוף את חיילי צה״ל או את תושבי הנגב - ייענה בתגובה חדה ועוצמתית שלנו״, אמר.כיכר השבת
טראמפ חושב שאיראן כן קשורה לטרור בטיסה; כך הגיב גורם בחקירה
גורם מקורב לחקירה: ההערכה שהטייס פעל כזאב בודד נותרת בעינה | גם סגן נשיא ארה"ב: אין הוכחות חד משמעיות לקשר האיראני | אתמול טראמפ התבטא אחרת, ובינתיים בישראל ממשיכים לחקור (חדשות)דניאל הרץ
שריפה אדירה במכלית נפט מול חופי סוצ'י: החופים נסגרו - התושבים הונחו להישאר בבתים
שריפה גדולה פרצה במכלית בים השחור מול העיר הרוסית | החופים נסגרו והתושבים התבקשו להימנע משהייה מחוץ למבנים | הרשויות מנטרות את איכות המים והאוויר | תיעודים ברשתות החברתיות הראו עשן שחור מיתמר לגובה עצום (בעולם)כיכר השבת
מעמד היסטורי ומרגש במושב בית הדין המיוחד של מיזם 'כלא 1000'
למעלה מחודש לאחר פרוץ המהפכה שאיחדה את המגזר החרדי מקצה לקצה, התכנסו גדולי הדיינים למושב בית דין דרמטי סביב שולחן הדיונים • רגע השיא נרשם כשהדיינים קמו ממקומם והעניקו אישית את צ'ק התשלום הראשון לאסיר התורה אברהם אנג'ל • התפעלות חסרת תקדים מניקיון הכפיים של המיזם והיערכות לגבייה הראשונה, שתעמוד על סכום זעיר בזכות הצטרפות הרבים • כל הפרטיםכיכר השבת
4 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 42
ארבעה בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 42 בין גדרות למחלף אשדוד. אישה כבת 38 וילד בן 10 נפצעו באורח בינוני, ואישה בת 26 וילד בן 12 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, והפצועים פונו לבית החולים.קובי רוזן