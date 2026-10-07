מבזקים נוספים
הולך רגל בן 65 נפצע בינוני מפגיעת רכב במעלות
הולך רגל כבן 65 נפגע מרכב ברחוב זלמן שז"ר במעלות. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני לנפגע שנחבל בראשו ובגפיו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני.קובי רוזן
הולך רגל בן 61 נפגע מרכב במעלות תרשיחא
גבר בן 61 נפגע הבוקר (09:30) מרכב ברחוב זלמן שז"ר במעלות תרשיחא. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
צה"ל החל במבצע נרחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור שהוקמו לזכר מחבלים ביהודה ושומרון
כוחות צה"ל החלו לאורך הלילה והבוקר במבצע רחב להריסת עשרות תשתיות הסתה לטרור (אנדרטאות) למחבלים, בשורה רחבה של כפרים וערי טרור ביהודה ושומרון | השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות שביצעו מיפוי רחב לעשרות אנדרטאות טרור בירכו: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור" (חדשות)קובי אטינגר
זה רק נראה לכם אמיתי: ראש העיר הכלוא פנה לאזרחיו באמצעות אווטאר AI
ראש עיר באלבניה שיושב בכלל בכלא באשמת שחיתות פנה לאזרחיו בסרטון מושקע | בזמן שהוא לובש את בגדי האסיר, דמות האווטאר שלו הבטיחה ארוחות חינם בבתי הספר, מאחר שהפוליטיקאי ממשיך לשמש רשמית כראש העיר - גם מאחורי סורג ובריח (בעולם)כיכר השבת
עטרת הזוהר נסתלקה; הרבנית הצדקנית אלמנת בעל ה"מתוק מדבש" הלכה לעולמה
בעיה"ק ירושלים הסתלקה לבית עולמה, הרבנית הצדקנית מרת באשע אסתר פריש ע"ה, אלמנת הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל, בעל ה'מתוק מדבש' | הרבנית ע"ה עמדה לימין בעלה בכל מפעלותיו הכבירות, גידלה דור ישרים מבורך | ההלוויה הבוקר ב'מאה שערים' (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צה"ל הרס אנדרטאות למחבלים בשכם וביעבד
כוחות צה"ל הרסו הבוקר אנדרטאות לזכר מחבלים ברחבי יהודה ושומרון. לפי דיווחים פלסטינים, הכוחות ניפצו את האנדרטה לזכר המחבל יאסר אלחמדוני בכפר יעבד שבנפת ג'נין, וכן הרסו אנדרטה נוספת בעיר שכם.קובי אטינגר
מסיכוך הסוכה, וההליכה ברחוב עם ארבעת המינים ללא נרתיק; תיעוד ענק מחצה"ק סאטמר
תיעוד ענק ומקיף מכל ימי חג הסוכות בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר | מהסוכה שקושטה בספריו, ההליכה ברחובות העיר בגאון עם ארבעת המינים ללא נרתיק, והגשמים ששינו את סדר הטישים, והשיא, בנעילת החג (חסידים)חיים רוזנבוים