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עטרת הזוהר נסתלקה; הרבנית הצדקנית אלמנת בעל ה"מתוק מדבש" הלכה לעולמה
בעיה"ק ירושלים הסתלקה לבית עולמה, הרבנית הצדקנית מרת באשע אסתר פריש ע"ה, אלמנת הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל, בעל ה'מתוק מדבש' | הרבנית ע"ה עמדה לימין בעלה בכל מפעלותיו הכבירות, גידלה דור ישרים מבורך | ההלוויה הבוקר ב'מאה שערים' (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צה"ל הרס אנדרטאות למחבלים בשכם וביעבד
כוחות צה"ל הרסו הבוקר אנדרטאות לזכר מחבלים ברחבי יהודה ושומרון. לפי דיווחים פלסטינים, הכוחות ניפצו את האנדרטה לזכר המחבל יאסר אלחמדוני בכפר יעבד שבנפת ג'נין, וכן הרסו אנדרטה נוספת בעיר שכם.קובי אטינגר
מסיכוך הסוכה, וההליכה ברחוב עם ארבעת המינים ללא נרתיק; תיעוד ענק מחצה"ק סאטמר
תיעוד ענק ומקיף מכל ימי חג הסוכות בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר | מהסוכה שקושטה בספריו, ההליכה ברחובות העיר בגאון עם ארבעת המינים ללא נרתיק, והגשמים ששינו את סדר הטישים, והשיא, בנעילת החג (חסידים)חיים רוזנבוים
ב-13:00 ה-3 בדצמבר: ארה"ב תוציא להורג חייל בכיתת יורים
היסטוריה בצבא האמריקני: לראשונה מזה 80 שנה, תופעל כיתת יורים צבאית | נידאל חסן, שאחראי לרצח 13 אמריקנים, ישלם בחייו ב-3 בדצמבר בבסיס פורט הוד שבו ביצע את הטבח (חדשות בעולם)דני שפיץ
צה"ל החל במבצע להריסת עשרות אנדרטאות טרור ביהודה ושומרון
צה"ל החל הלילה במבצע רחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור ביהודה ושומרון, 3 שנים לאחר הטבח. באגרת לתושבים נכתב: "כוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או פיאור של מחבלים. כל מי שיפאר טרור או יתמוך בו ייעצר באשמת הסתה, וכל אנדרטה שהוקמה כדי לפאר מחבלים תיהרס. הטרור לא הביא, ולא יביא, דבר מלבד הרס וחורבן, כשם שחמאס הביא חורבן על רצועת עזה במשך שנים". השר סמוטריץ' וח"כ סוכות בירכו: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור".כיכר השבת
הנהגים רעדו מפחד: חייל שלף טיל באמצע הכביש
תיעוד חריג מרוסיה: חייל משגר טיל כתף מעל כביש מהיר סואן ומיירט כטב"מ אוקראיני בדרך למתקן נפט, בזמן שהנהגים ממשיכים לנסוע כרגיל (חדשות בעולם)דני שפיץ
בריטניה חוששת מאוד מהצעד הישראלי נגדה - ומאיימת באמצעי חסר תקדים
בריטניה חוששת מאוד מסגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, צעד מתבקש לאחר שהממלכה הכריזה על סנקציות חסרות תקדים נגד מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון | בבריטניה אומרים כי מנסים בכל דרך למנוע את המהלך הקיצוני של ישראל שאמור לצאת לדרך בסוף השבוע - ומאיימים בצעד חסר תקדים (מדיני)כיכר השבת