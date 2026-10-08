טראמפ: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, חפים מפשע נרצחו ונחטפו"

מבזקים נוספים
גשם בשבת קודש ומהפך במעלות: התחזית המלאה לסוף השבוע
עלייה בטמפרטורות, רוחות חזקות לאורך החוף וממטרים מפתיעים בדרום: כך ייפתח סוף השבוע שלכם • כל הפרטים (בארץ)כיכר השבת
"מספרים לציבור שקרים" | המזכיר הצבאי של ראש הממשלה שובר שתיקה
שלוש שנים לאחר מחדל ה-7 באוקטובר, אלוף (במיל') אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, חושף בראיון סוער את הדרמה מאחורי הקלעים בשיא הלחימה • על המטוס המצרי המסתורי שנחת בישראל: "מישהו קיבל מסר ומסתיר את זה עד היום" • על שינוי הסטנוגרמות בלשכת נתניהו: "דפוס פעולה עברייני" (ביטחון)יוני גבאי
דמעות הבכי של הראש"ל הגרש"מ עמאר על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל | צפו
מאות אברכים התכנסו במודיעין עילית לערב עיון מעמיק בתורתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר נשא שיעור עמוק, פרץ בבכי של געגוע כשהזכיר את פטירתו של מרן (חרדים)חזקי שטרן
לילה של מרדף: המשטרה הצבאית הגיעה לדימונה ובת ים בכדי לעצור תלמידי ישיבה ויצאה בידיים ריקות
כוחות פשטו הלילה על כתובות בדימונה ובת ים במטרה לעצור תלמידי ישיבות שהוגדרו כ'עריקים' | בעקבות הפעלת מערכת 'צבע שחור', מאות מפגינים הוזעקו למקום, עימותים פרצו – והכוחות נאלצו לעזוב בידיים ריקות | היום: הפגנות ענק של 'הפלג' (חרדים)קובי ישראל
הפנטגון נערך לחידוש המתקפות המסיביות באיראן – עוד לפני הבחירות בישראל
בבית הלבן ביקשו אפשרויות תקיפה נרחבות, והפנטגון הנחה את פיקוד המרכז להשלים את ההיערכות ללחימה • היעדים: מתקני אנרגיה, תשתיות לאומיות ואתרי גרעין • הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה סופית (חדשות)קובי רוזן
איזנקוט נגד ערוץ 14: "ערוץ השלטון התעלם מטקס הזיכרון באופן מביש"
איזנקוט גינה את ערוץ 14, על שלא שידרו את טקס הזכרון הלאומי | "פגיעה בכאבה של אומה שלמה" (בארץ)משה בשן
דיווח: טראמפ שוקל תקיפה נרחבת באיראן - עוד לפני בחירות האמצע
הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפה, אך טרם התקבלה החלטה | לפי הדיווח, טראמפ מעוניין להציג התקדמות במערכה ולהפחית את מחירי הדלק לקראת הבחירות בנובמבר (בעולם)אריה רוזן