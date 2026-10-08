מבזקים נוספים
דמעות הבכי של הראש"ל הגרש"מ עמאר על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל | צפו
מאות אברכים התכנסו במודיעין עילית לערב עיון מעמיק בתורתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר נשא שיעור עמוק, פרץ בבכי של געגוע כשהזכיר את פטירתו של מרן (חרדים)חזקי שטרן
לילה של מרדף: המשטרה הצבאית הגיעה לדימונה ובת ים בכדי לעצור תלמידי ישיבה ויצאה בידיים ריקות
כוחות פשטו הלילה על כתובות בדימונה ובת ים במטרה לעצור תלמידי ישיבות שהוגדרו כ'עריקים' | בעקבות הפעלת מערכת 'צבע שחור', מאות מפגינים הוזעקו למקום, עימותים פרצו – והכוחות נאלצו לעזוב בידיים ריקות | היום: הפגנות ענק של 'הפלג' (חרדים)קובי ישראל
טראמפ: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, חפים מפשע נרצחו ונחטפו"
הנשיא האמריקני פרסם הצהרה מיוחדת לציון שלוש שנים לטבח • "גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו ונחטפו" | "נלחמתי ללא לאות להשיב את החטופים הביתה" (בעולם)יוסי נכטיגל
איזנקוט נגד ערוץ 14: "ערוץ השלטון התעלם מטקס הזיכרון באופן מביש"
איזנקוט גינה את ערוץ 14, על שלא שידרו את טקס הזכרון הלאומי | "פגיעה בכאבה של אומה שלמה" (בארץ)משה בשן
דיווח: טראמפ שוקל תקיפה נרחבת באיראן - עוד לפני בחירות האמצע
הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפה, אך טרם התקבלה החלטה | לפי הדיווח, טראמפ מעוניין להציג התקדמות במערכה ולהפחית את מחירי הדלק לקראת הבחירות בנובמבר (בעולם)אריה רוזן
למה הוא רומז? טראמפ בחדר הסגלגל: "יכולתי לעשות דברים רעים מאוד - ואני עדיין יכול"
הנשיא האמריקני התייחס הערב בהצהרה מהחדר הסגלגל ליחסיו עם יריביו הפוליטיים | הנשיא אמר: "יכולתי לעשות דברים רעים מאוד להילארי, לביידן ולאובמה" | "המוסד הוא מקודש", טען טראמפ (בעולם)ישראל גראדווהל
רוכב קורקינט בן 36 נפצע בינוני בתאונה בירושלים
רוכב קורקינט חשמלי בן 36 נפצע במצב בינוני בדרך רמאללה ליד תחנת דלק בירושלים. לפי עדי ראייה, הרוכב החליק ונחבל בראשו ובגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן