מאות אברכים התכנסו במודיעין עילית לערב עיון מעמיק בתורתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר נשא שיעור עמוק, פרץ בבכי של געגוע כשהזכיר את פטירתו של מרן (חרדים)

חזקי שטרן