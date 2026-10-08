מבזקים נוספים
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה
כוחות צה"ל בדרום רצועת עזה זיהו אתמול (יום ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב וניסה לחבל בתשתית מבצעית, תוך שהוא מהווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, תקפו כוחות צה"ל את המחבל וחיסלו אותו. צה"ל מסר כי כוחותיו בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
גשם בשבת קודש ומהפך במעלות: התחזית המלאה לסוף השבוע
עלייה בטמפרטורות, רוחות חזקות לאורך החוף וממטרים מפתיעים בדרום: כך ייפתח סוף השבוע שלכם • כל הפרטים (בארץ)כיכר השבת
"מספרים לציבור שקרים" | המזכיר הצבאי של ראש הממשלה שובר שתיקה
שלוש שנים לאחר מחדל ה-7 באוקטובר, אלוף (במיל') אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, חושף בראיון סוער את הדרמה מאחורי הקלעים בשיא הלחימה • על המטוס המצרי המסתורי שנחת בישראל: "מישהו קיבל מסר ומסתיר את זה עד היום" • על שינוי הסטנוגרמות בלשכת נתניהו: "דפוס פעולה עברייני" (ביטחון)יוני גבאי
לילה של מרדף: המשטרה הצבאית הגיעה לדימונה ובת ים בכדי לעצור תלמידי ישיבה ויצאה בידיים ריקות
כוחות פשטו הלילה על כתובות בדימונה ובת ים במטרה לעצור תלמידי ישיבות שהוגדרו כ'עריקים' | בעקבות הפעלת מערכת 'צבע שחור', מאות מפגינים הוזעקו למקום, עימותים פרצו – והכוחות נאלצו לעזוב בידיים ריקות | היום: הפגנות ענק של 'הפלג' (חרדים)קובי ישראל
הפנטגון נערך לחידוש המתקפות המסיביות באיראן – עוד לפני הבחירות בישראל
בבית הלבן ביקשו אפשרויות תקיפה נרחבות, והפנטגון הנחה את פיקוד המרכז להשלים את ההיערכות ללחימה • היעדים: מתקני אנרגיה, תשתיות לאומיות ואתרי גרעין • הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה סופית (חדשות)קובי רוזן
טראמפ: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, חפים מפשע נרצחו ונחטפו"
הנשיא האמריקני פרסם הצהרה מיוחדת לציון שלוש שנים לטבח • "גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו ונחטפו" | "נלחמתי ללא לאות להשיב את החטופים הביתה" (בעולם)יוסי נכטיגל
איזנקוט נגד ערוץ 14: "ערוץ השלטון התעלם מטקס הזיכרון באופן מביש"
איזנקוט גינה את ערוץ 14, על שלא שידרו את טקס הזכרון הלאומי | "פגיעה בכאבה של אומה שלמה" (בארץ)משה בשן