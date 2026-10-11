פרס נובל לשלום שהוענק לנווי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה של האו״ם שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, הצית עימות חריף | משרד החוץ הישראלי שלף את אחד הדימויים הקשים ביותר, וגם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא חסך במילים (חדשות בעולם)

דני שפיץ