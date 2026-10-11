הולך ברחוב בנחת - ומחוסל: צה"ל סגר חשבון עם מחבל נוח'בה נוסף

מבזקים נוספים
נשאיר את המת בקירור עד שתיכנעו; סערת הקבורה בהר המנוחות מגיעה לשיא חסר תקדים
בצל החיכוכים הקשים סביב שיטת הקבורה במנהרות הר המנוחות, והסיפור בקבורת יהודי תלמיד חכם בקבורת מנהרה בערב החג, התקיימו כינוסי מחאה בירושלים ובבית שמש | הכינוס בירושלים התקיים תחת אבטחה כבדה עקב איומים לפוצצו | תיעוד וסיקור ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
אחרי ההשתלחות החריגה: זלנסקי משיב אש - ועוקץ את טראמפ
נשיא אוקראינה מגיב להתבטאויות טראמפ על הצורך בהנהגה חדשה | זלנסקי עקץ וביקש מטראמפ למסור לפוטין מסר אישי | זו התגובה של זלנסקי להשתלחות של טראמפ (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (חדשות כיכר FM)אריאל שרפר
ילד בן 7 נפגע מרכב בחריש ופונה במצב בינוני
ילד בן 7 נפגע אחר הצהריים (15:47) מרכב ברחוב צאלון בחריש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בפנים ובחזה.קובי רוזן
ילד בן 7 נפצע בינוני מפגיעת רכב בחריש
ילד הולך רגל בן 7 נפגע בינוני כתוצאה מפגיעת רכב פרטי ברחוב צאלון בחריש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים. לדברי החובשים, הילד נפגע מהרכב בעת שהלך ברגל.קובי רוזן
יקי ריסנר אחרי הגירושין: "כואב לי מאוד, הנפש לא מסוגלת להכיל"
איש העסקים מתראיין על הגירושין מטובי אחרי 27 שנות נישואים ומספר על הכאב והקשר המיוחד שנשמר: "היא שותפה שלי, כואב לי מאוד" • הוא מתקשה לעצור את הדמעות כשמדבר על הקשר ביניהם: "זה תהליך כואב, אבל בסוף כשאתה מבין שאתה עושה אותו גם נכון וגם בזמן הנכון" (אנשים)איציק אוחנה
כתב אישום: תושב תל אביב נאשם ברצח ופגיעה בשניים נוספים
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מוחמד זיתוניה (22) מתל אביב בגין רצח מוחמד אחמד ופגיעה חמורה בשני אנשים נוספים לפני כחודש וחצי ביפו. לפי כתב האישום, זיתוניה קבע פגישה עם אחמד, ירה בו מספר פעמים וכן ירה לעבר שני נוסעים ברכב. לאחר מכן נמלט לבת ים והחליף בגדים כדי לטשטש עקבות. כתוצאה מהירי נהרג אחמד, ונוסע נוסף נזקק לאשפוז ממושך. הפרקליטות מבקשת לעצור את הנאשם עד תום ההליכים.קובי אטינגר
צה"ל ושב"כ חיסלו מפקד נוח'בה שהוביל את הפשיטה על מוצב כיסופים
צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר במרחב ח'אן יונס את שאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס. אבו גלאלה הוביל את הפשיטה על מוצב כיסופים ולקח חלק בחטיפת ישראלים בטבח 7 באוקטובר. לפי ההודעה המשותפת, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.ב. ניסני