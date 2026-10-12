מפחיד: כך נראה הרגע בו שריפה פרצה במטוס - וזה הגורם המפתיע

מבזקים נוספים
אחרי הטריפה האכזרית: גן החיות בהודעה חריגה על גורלו של הטיגריס
אחרי האירוע הקטלני שעורר בהלה בקרב המבקרים, גן החיות מבהיר כי הטיגריס אלטאי בריא ושלם | מדובר בטיגריס נדיר המצוי בסכנת הכחדה, שמשקלו עשוי להגיע למאות קילוגרמים (חדשות בעולם)דני שפיץ
טבח בהרים: חיל האוויר המצרי הרג 72 אזרחים שפלשו כדי למצוא זהב
ארגון זכויות אדם סודאני טוען כי לפחות 72 בני אדם נהרגו בתקיפה על מתחם כריית זהב באזור הגבול. ניצולים דיווחו על מטוס שפגע באתר כמה פעמים, אך זהות התוקפים ומספר ההרוגים טרם אומתו באופן עצמאי. מצרים טרם פרסמה תגובה רשמית (בעולם)כיכר השבת
תיעוד מקרוב: מכלית הנפט עולה באש לאחר תקיפה איראנית - 2 עדיין נעדרים
מספר מלחים עדיין נעדרים לאחר תקיפה איראנית על ספינה הודית במצרי הורמוז |תשעה מאנשי הצוות חולצו בשלום מהמכלית Petro Dolphin, משמר החופים ממשיך בחיפושים אחר הנעדרים | במקביל נפגעה מכלית נוספת במפרץ (בעולם)כיכר השבת
"סמל, נמשיך להתייעץ וללמוד ממנו": יעקב אשר מתייחס לראשונה לפרידה ממשה גפני
ח"כ יעקב אשר שנכנס לנעליו של היו"ר המיתולוגי משה גפני מדבר לראשונה באולפן 'כיכר השבת' על הכרעת גדולי ישראל, הגיבוי המלא למנהיג היוצא וההבטחה: "במסיבת הניצחון נרקוד כולנו יחד" | הריאיון המלא, הערב (חרדים)ישי כהן
שתי נשים נפצעו בתאונה בין שני רכבים בצומת סאג'ור
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה בכביש 85 בצומת סאג'ור. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשתי נשים כבנות 30 שנפצעו באורח קל עד בינוני.קובי רוזן
פרשת שחיתות חמורה במרכז: ראש עירייה מוכר במרכז הארץ ואשתו נעצרו בחשד לקבלת שוחד במזומן
בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של 24 חשודים • על פי חשד המשטרה, שוחד במזומן הועבר בתמורה לזכייה במכרזים • החשד החמור: מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים במנגנון השוחד והפעלת אלימות (ארץ)קובי רוזן
תיעוד דרמטי מריאד: כך נראה רגע הפגיעה הקטלנית בשדה התעופה | מאות פצועים
הטלוויזיה הסעודית פרסמה תיעוד חדש ממצלמות האבטחה • 12 הרוגים ומאות פצועים במתקפת החות'ים | במזרח התיכון נערכים לתגובה (בעולם)יוסי נכטיגל
מגמת התקררות וטפטופים: ירידה בטמפרטורות וסיכוי לגשם | התחזית המלאה
ירידה קלה בטמפרטורות תורגש ברחבי הארץ, לצד גשם קל בצפון ובחוף בשעות הבוקר וסיכוי לגשם מקומי בנגב ובערבה בשעות אחר הצהריים | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת