השר במשרד הביטחון ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', יוצא במתקפה חריפה נגד שופטי בית המשפט העליון, בעקבות החלטת בג"ץ שדרשה מצה"ל לבחון את האצת חזרתם של תושבים ערבים למחנות הפליטים בצפון השומרון.

סמוטריץ' פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ, וקרא להם להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם פסיקת השופטים, תוך שהוא קובע כי ענייני ביטחון אינם נמצאים תחת סמכותו של בית המשפט.

בהודעה שפרסם השר סמוטריץ', תחת הכותרת "התרעה אסטרטגית", תקף חזיתית את הרכב השופטים: "שלושת שופטי בג״ץ – עמית, שטיין וכבוב – מסכנים את ביטחון ישראל. שופטים חסרי אחריות שלא מבינים שום דבר בביטחון מתערבים שוב, בדיוק כמו לפני ה-7 באוקטובר בעזה".

לדבריו, התערבות בית המשפט פוגעת באופן ישיר בהישגי הלחימה בשטח: "הם כובלים את ידי צה"ל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור הערבי בצפון השומרון, שנגדעו על ידי חיילנו הגיבורים בהנחייתנו כדרג מדיני".

השר סמוטריץ' התייחס גם לסוגיית ועדות החקירה העתידיות סביב מחדלי ה-7 באוקטובר: "אח"כ הם עוד יתיימרו למנות את וועדת החקירה שתחקור את האחראים לטבח הנורא – כאשר הם עצמם צריכים להיות הנחקרים הראשיים".

יו"ר 'הציונות הדתית' קרא לדרג המדיני להבהיר את גבולות הגזרה למערכת המשפט: "אני קורא לראש הממשלה ולחברי שר הביטחון להורות לצה"ל לא לשתף פעולה עם בית המשפט ולא לאפשר את הקמת מחנות הטרור מחדש. ביטחון ישראל הוא בלתי שפיט, והוא מופקד אך ורק בידי מי שנושאים באחריות ונבחרו לשם כך על ידי העם".

לסיום חזר סמוטריץ' על התחייבותו לקידום השינויים במערכת המשפט: "אנחנו נחושים להשלים את הרפורמה במערכת המשפט הישראלית ולבצר את ביטחון ישראל לדורות".