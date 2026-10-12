במהלך הבוקר נעצרו 24 חשודים בפרשת שחיתות ציבורית, בהם ראש רשות גדולה במרכז הארץ, אשתו ומנכ"ל חברה כלכלית. החקירה הסמויה של יאח"ה בלהב 433 נמשכה למעלה משנה, והתמקדה בחשד לקבלת שוחד בתמורה לזכייה במכרזים עתירי ממון. על פי החשד, ראש הרשות ומנכ"ל החכ"ל פעלו, במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות, כדי להיטיב עם משחדים שהעבירו כספים במזומן. החקירה חשפה גם מעורבות של גורמים עבריינים ממרכז הארץ במנגנון השוחד. בפעילות נעצרו 17 חשודים ועוכבו 7 נוספים, ובוצעו חיפושים שבמהלכם נתפסו כספים ורכוש.

קובי רוזן