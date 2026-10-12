בית המשפט הורה על הארכת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו בשמונה ימים. לפי החשד, השניים קיבלו מאות אלפי שקלים, בין היתר במסעות קניות של ביגוד וחפצי ערך, בתמורה למכירת מכרזים.

כיכר השבת